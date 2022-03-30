Em caso de título do Paulista, Abel interromperá sequência histórica de Luxemburgo no Palmeiras

Palmeiras e São Paulo se enfrentam na grande decisão do Campeonato Paulista. Caso conquiste o título, o treinador Abel Ferreira irá interromper uma sequência histórica de Vanderlei Luxemburgo pelo clube na competição estadual.Desde 1976, o Verdão não vence o título paulista sob o comando de outro treinador. Na ocasião, o time alviverde era comandado por Olegário Tolói de Oliveira, o ídolo Dudu.GALERIA> Confira como está o panorama dos principais campeonatos estaduais do país> Quem é melhor: São Paulo ou Palmeiras? Veja votação do LANCE!Nas últimas cinco vezes em que o Palmeiras foi campeão do torneio estadual, Luxemburgo estava à frente da equipe. O feito teve início em 1993, onde o técnico brasileiro viu seu elenco vencer o rival Corinthians por 4 a 0 no Estádio do Morumbi. De lá para cá, as conquistas passaram por 1994, 1996, 2008 e, por fim, 2020.TABELA> Clique aqui e simule todos os resultados do Paulistão 2022!> Confira a tabela completa da Copa do Brasil!Luxemburgo deu lugar ao comandante português cerca de dois meses depois de vencer o Paulistão, há dois anos. Abel Ferreira assumiu o Verdão na metade da temporada e conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil. Já no último ano, chegou à decisão do estadual pela primeira vez, diante do próprio São Paulo, mas terminou apenas com o vice-campeonato.