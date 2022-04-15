Em casa, Internacional empata com Guaireña pela Sul-Americana

Nesta quinta-feira (14), o Internacional empatou em 1 a 1 com o Guaireña, pelo Grupo E da Sul-Americana, no Beira-Rio. As duas equipes se enfrentaram pela 2ª rodada da competição. O time visitante abriu o placar com Otazú, e o Colorado empatou com Paniagua, que mandou contra o seu próprio patrimônio.
Com o resultado, o Colorado fica na 3ª colocação da sua chave, com os mesmos dois pontos do clube paraguaio, que está à frente nos critérios de desempate.
Primeiro tempoO Internacional até que teve um certo domínio no primeiro tempo, atacando quando teve chances, mas sem criar oportunidades claras de gols. Maurício teve duas chances, mas na primeira bateu fraco e depois desviou chute de Taison que parou no goleiro e foi afastado pela zaga.
Porém, nos minutos finais da primeira etapa o Inter acabou castigado. Em contra-ataque, Otazú recebeu livre e mandou por cobertura, aproveitando o goleiro Daniel adiantado, para estufar a rede e abrir o placar, aos 38 minutos.
Segundo tempo
No retorno para a segunda etapa , o Inter voltou disposto a empatar e até criou algumas chances. Caio Vidal, Wesley Moraes, Taison e Liziero perderam oportunidades. O empate só saiu aos 31 minutos, com ajuda do adversário. Taison cruzou para a área e o zagueiro Paniagua desviou, encobrindo o próprio goleiro e marcando contra. O Inter até ensaiou uma pressão nos últimos minutos, mas não conseguiu a virada.FICHA TÉCNICAINTERNACIONAL 1 X 1 GUAIREÑA
Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)Data: 14/04/2022 - 21h30 (de Brasília)Árbitro: Gery Vargas (Bolívia)Assistentes: Jose Antelo (Bolívia) e Edwar Saavedra (Bolívia)Cartões amarelos: Carlos de la Peña (Internacional); Rivero, Otazú, Joel Jimenez e Godoy (Guiareña)Cartões vermelhos: -
GOLS: Otazú (38’/1°T) (0-1); Paniagua (31’/2°T) (GC) (1-1)
INTERNACIONAL (Técnico: Alexander Medina)
Daniel; Bustos, Bruno Méndez (Moledo, aos 39’/2°T), Mercado e Carlos de Pena; Liziero, Gabriel (D’Alessandro, aos 39’/2°T), Edenílson (Caio Vidal, aos 37’/1°T), Maurício (Alemão, aos 17’/2°T) e Taison; Wesley Moraes.
GUAIREÑA (Técnico: Troadio Duarte)
Espínola; Aquilino Giménez, Paniagua, Mendoza e Joel Jiménez; Santacruz (Rosalino Toledo, aos 0’/2°T), Aguilar, Salinas (Alex Cáceres, aos 18’/2°T), Ayala (Godoy, aos 18’/2°T) e Otazú (Acosta, aos 47’/2°T); Villagra (Carlos Duarte, 36’/2°T).