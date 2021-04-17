Em casa, Benfica perde para o Gil Vicente, que encerra invencibilidade de sete jogos do time de Jorge Jesus

A zebra passeou na capital portuguesa. Neste sábado, o Benfica recebeu o Gil Vicente pela 27ª rodada do Campeonato Português e os visitantes surpreenderam a equipe de Jorge Jesus por 2 a 1. Leautey e o brasileiro Lourency marcaram para os Galos, enquanto Vítor Carvalho (contra) fez para os Encarnados.
O Benfica teve a posse de bola no primeiro tempo, mas quem mais assustou foi o Gil Vicente, que tentou aproveitar lances rápidos para atacar. Aos 34 minutos, em contra-ataque, o francês Leautey acertou belo chute de fora da área e abriu o placar no Estádio da Luz.
No segundo tempo, o Benfica controlou completamente a partida, mas em outro contra-ataque foi surpreendido. Aos 35 minutos, o brasileiro Lourency recebeu em profundidade de Claude Gonçalves e bateu na saída de Helton Leite para ampliar. No fim, Vítor Carvalho marcou contra depois de finalização de Rafa Silva e defesa do goleiro Denis.
Na próxima rodada do Campeonato Português, o Benfica encara o Portimonense. O Gil Vicente, por sua vez, tem compromisso contra o Famalicão.