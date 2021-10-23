Em Campinas, Confiança aproveita vantagem numérica e arranca virada sobre o Guarani

Em situações opostas no Campeonato Brasileiro da Série B, Guarani e Confiança mediram forças na noite desta sexta-feira, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Mesmo com melhor volume de jogo, o Bugre acabou encontrando seu gol apenas na reta final da primeira etapa com Bruno Sávio. Porém, já na etapa final, acabou tendo dois atletas expulsos, fazendo com que o Dragão aproveitasse a situação para virar o marcador para 2 a 1 conquistando mais um triunfo na competição.
Com o resultado, a equipe comandada por Daniel Paulista acabou estacionando no 7º lugar com seus 46 pontos. Já o time de Luizinho Lopes chegou aos 31 pontos, pulando para a 18ª colocação.
Fazendo valer o fator casa, a equipe do Guarani deu um verdadeiro sufoco no Confiança logo nos primeiros minutos de bola rolando. Até os 10 minutos, além de manter mais a posse de bola, criou uma boa chance com Bruno Sávio, mas a cabeçada por parte do atacante acabou saindo torta.
Aos poucos, porém, o Dragão foi tentando equilibrar as ações em campo. Chegando pela primeira vez ao seu campo de ataque, deu trabalho para o goleiro Rafael Martins, que em um lance de bola na área, acabou defendendo no susto.
Bugre aperta, sofre com a marcação, mas encontra seu gol
Com o adversário tentando sair um pouco mais para o jogo, o time de Daniel Paulista novamente passou a controlar as ações. Entretanto, até meados dos 30 minutos, apesar da insistência do setor ofensivo campineiro, o Dragão conseguiu se fechar bem em sua defesa evitando jogadas perigosas e deixando o Bugre sem opções.
Vendo o tempo passar, a expectativa de tirar o zero do placar foi crescendo fazendo com que a torcida no Brinco apoiasse os jogadores. Sendo assim, após algumas tentativas frustradas por parte de Bruno Sávio e Régis, aos 46 minutos o árbitro acabou marcando uma penalidade máxima para os mandantes, em cima de Diogo Matheus. Na cobrança, o camisa 11 mandou para o fundo das redes, abrindo o placar em Campinas.
Confiança tenta mudar postura em busca do empate
Atrás no marcador, o técnico Luizinho Lopes então optou por colocar Hernanes no intervalo, tirando Lohan. Porém, mesmo com a troca de atacantes, pouco conseguiu criar nos primeiros minutos, sofrendo até algumas investidas por parte do Bugre.
Mantendo as esperanças em alta, novamente o comandante do Dragão recorreu para seus suplentes buscando dar um ânimo em campo. João Paulo entrou no lugar de Ítalo, o que deixou o time mais solto. Sendo assim, passou a arriscar mais, conseguindo até dar um susto no rival na cabeçada de Rafael Vila, que acabou subindo mais do que o esperado.
Autor do gol é expulso e Bugre fica em desvantagem
Vendo o tempo passar, o Confiança sabia que o maior adversário seria o relógio também. Até que aos 18 minutos, as coisas mudaram de panorama. Bruno Sávio, ao se envolver em um lance com Madison, que foi substituído minutos depois por Willians Santana e, após revisão no VAR, acabou sendo expulso por Rafael Traci deixando o Guarani com 10 em campo.
Mesmo em vantagem numérica, o Confiança acabou não conseguindo criar muitas oportunidades na sequência. Por outro lado, querendo manter o resultado, o técnico Daniel Paulista chegou a recuar para seus suplentes visando suprir a perda por conta da expulsão.
Donos da casa tem mais um expulso, e Dragão vira o jogo
Tentando se segurar do jeito que podia, o Guarani ainda sofreu mais um duro golpe na partida. Thales, aos 36, acabou recebendo o cartão vermelho ao parar contra-ataque do adversário, deixando o Bugre com 9.
Com isso, já na reta final, a equipe visitante finalmente encontrou o seu tento. Após penalidade sofrida por Neto Berola, o próprio foi para a cobrança igualando tudo. Com mais 6 de acréscimos dado pela arbitragem, aos 48, Willians Santana, aproveitando bom passe para trás de Neto Berola, mandou de primeira sem chances para o goleiro Rafael Martins dando números finais no Brinco.
FICHA TÉCNICAGUARANI 1x2 CONFIANÇA
Data e horário: 22/10/2021, às 19h (de Brasília)Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP)Árbitro: Rafael Traci (FIFA-SC)Assistentes: Alex dos Santos (CBF-SC) e Thiaggo Americano Labes (CBF-SC)VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (CBF-RN)
Cartões Amarelos: Régis, 27'/2ºT; Thales, 29'/2ºT; Willians Santana, aos 40'/2ºT
Cartões Vermelhos: Bruno Sávio, 18'/1ºT; Thales, 36'/2ºT
Gols: Bruno Sávio, 48'/1ºT (1-0); Neto Berola, 45'/2ºT; Willians Santana, 48'/2ºT
GUARANI: Rafael Martins; Diogo Mateus, Thales, Ronaldo Alves e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Régis (Andrigo, aos 28'/2ºT); Bruno Sávio, Júnior Todinho, Júlio César (Índio, aos 33'/2ºT).(Técnico: Daniel Paulista)
CONFIANÇA: Rafael Santos; Jonathan Bocão, Nirley, Adalberto e Lucas Sampaio; Madison (Willians Santana, ao 23'/2ºT), Vinícius Barba (Adriano, aos 41'/2ºT) e Álvaro; Rafael Vila (Neto Berola, aos 23'/2ºT), Lohan (Hernane, no intervalo) e Ítalo (João Paulo, aos 8'/2ºT).(Técnico: Luizinho Lopes)