  • Em campanha da nova terceira camisa, Corinthians convoca mulheres para gravar canto
Primeiro canto 100% captado por vozes femininas será reproduzido nos jogos do Timão como mandante. Segundo o clube, 53% da torcida é formada por mulheres...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 19:24

LanceNet

Crédito: Divulgação/Corinthians
No fim da tarde desta quinta-feira, o Corinthians e a Nike, fornecedora de material esportivo, deram início na campanha de sua terceira camisa, que fará uma homenagem para as mulheres. O uniforme, que ainda não foi oficializado, terá a cor roxa com detalhes em dourado. O clube convocou as "minas" para gravarem um canto que será colocado nos jogos do Timão como mandante.
Em homenagem ao público feminino, a gola traseira da camisa trará uma inscrição "Respeita as Minas", já que, segundo o clube, 53% da torcida corintiana é formada por mulheres, que terão esse espaço para interpretarem cantos originais que serão utilizados em partidas na Neo Química Arena.
Confira o comunicado publicado pelo clube:
"Respeitar as minas é mais do que obrigação: é ação. No Corinthians, elas são 53% da torcida. Levam para a arquibancada o orgulho de acreditar nelas próprias. A coragem, a determinação. Para celebrar o lançamento da camisa 3 do clube – inspirada nelas e dedicada a elas –, a Nike e o Corinthians querem ouvir as vozes femininas que, quando se juntam, vão na alma. O canto do Timão apenas na voz das mulheres.
Todas podem participar: basta entrar em nike.com/corinthians, clicar em “enviar gravação” e gravar o canto “Corinthians Minha Vida” em áudio, na conversa por Whatsapp que será gerada. Os áudios serão captados entre quinta-feira (23/9) e sexta-feira (24/9), farão parte do lançamento da camisa 3 do clube e serão executados com outros cantos da torcida nos jogos do Corinthians como mandante.
Corinthians Minha Vida
OOOOOOOOOOOOOOCorinthians minha vidaCorinthians minha históriaCorinthians meu amor (4X)"

