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Em Cali, Corinthians inicia preparação para o duelo contra o Bragantino

Líder do Brasileirão, Timão vai até o Nabizão medir forças com o Massa Bruta, 2º colocado...

Publicado em 05 de Maio de 2022 às 15:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mai 2022 às 15:02
Direto do estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, o Corinthians iniciou a preparação para o duelo de domingo (8), às 18h contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão.> GALERIA - Cássio herói e Fabio Santos vilão no empate do Timão contra o Cali; veja notas
Os atletas do Timão que atuaram por mais de 45 minutos no empate sem gols contra o Deportivo Cali pela Libertadores permaneceram no hotel para um trabalho regenerativo com a equipe de fisioterapia.
Os demais jogadores foram a campo e, após o aquecimento, fizeram um trabalho de movimentação e passes. Em seguida, participaram de uma atividade de posse de bola. Por fim, houve um jogo em campo reduzido, além de repetições de cruzamentos e finalizações.
> TABELA - Confira a tabela e simule os jogos do Timão no Brasileirão
O lateral-direito Rafael Ramos e o meia Luan, que não foram relacionados para o duelo contra os colombianos, treinaram em São Paulo pela manhã. João Pedro (desconforto no músculo posterior da coxa direita) e Paulinho (rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) seguem em acompanhamento com o departamento médico do clube alvinegro.
O clube não informou a gravidade da lesão sofrida por Fagner na Colômbia. O lateral-direito deixou o gramado aos sete minutos do primeiro tempo contra o Cali após sofrer um entorse com trauma na perna direita. Ele fará exames de imagem na sexta-feira (6).
O Corinthians retorna ao Brasil ainda nesta quinta-feira e, na sexta-feira (6), no CT Joaquim Grava, segue a preparação para encarar o Red Bull Bragantino pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão lidera a competição com nove pontos. Logo atrás, com oito, vem o Massa Bruta.
Crédito: WillianemaçãodurantetreinodoTimão(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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