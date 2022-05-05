Em Cali, Corinthians inicia preparação para o duelo contra o Bragantino

Direto do estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, o Corinthians iniciou a preparação para o duelo de domingo (8), às 18h contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão.> GALERIA - Cássio herói e Fabio Santos vilão no empate do Timão contra o Cali; veja notas

Os atletas do Timão que atuaram por mais de 45 minutos no empate sem gols contra o Deportivo Cali pela Libertadores permaneceram no hotel para um trabalho regenerativo com a equipe de fisioterapia.

Os demais jogadores foram a campo e, após o aquecimento, fizeram um trabalho de movimentação e passes. Em seguida, participaram de uma atividade de posse de bola. Por fim, houve um jogo em campo reduzido, além de repetições de cruzamentos e finalizações.

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O lateral-direito Rafael Ramos e o meia Luan, que não foram relacionados para o duelo contra os colombianos, treinaram em São Paulo pela manhã. João Pedro (desconforto no músculo posterior da coxa direita) e Paulinho (rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) seguem em acompanhamento com o departamento médico do clube alvinegro.

O clube não informou a gravidade da lesão sofrida por Fagner na Colômbia. O lateral-direito deixou o gramado aos sete minutos do primeiro tempo contra o Cali após sofrer um entorse com trauma na perna direita. Ele fará exames de imagem na sexta-feira (6).

O Corinthians retorna ao Brasil ainda nesta quinta-feira e, na sexta-feira (6), no CT Joaquim Grava, segue a preparação para encarar o Red Bull Bragantino pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão lidera a competição com nove pontos. Logo atrás, com oito, vem o Massa Bruta.