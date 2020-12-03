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Em busca do CEO: Durcesio Mello monta equipe de transição para buscar profissional ao Botafogo

Presidente eleito do Alvinegro busca profissional que tenha qualificação em gestão, não necessariamente sendo envolvido com futebol...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2020 às 06:00

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 06:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Durcesio Mello ainda não é, oficialmente, o presidente do Botafogo, mas já trabalha e age internamente como um. Mandatário eleito pelos sócios-proprietários do clube no mês passado, o engenheiro montou uma equipe para ajudá-lo na transição da gestão com Nelson Mufarrej, atual presidente, e buscar a prioridade na lista de ações do candidato: a busca por um CEO.
O futuro presidente colocou como prioridade a contratação de um profissional para ser o "centro" do clube, estando abaixo apenas dele mesmo e de Vinícius Assumpção, vice-presidente. A equipe formada pelo mandatário trabalha buscando esse nome para assumir a pasta do Alvinegro para o ano que vem.
A prioridade do grupo é que o futuro CEO tenha facilidade e currículo em gestão, não necessariamente em futebol. Durcesio e Vinícius acreditam que quem precisa entender do campo e bola é o VP de Futebol - que será contratado/indicado pelo próprio CEO. A prioridade é ter alguém que entenda dos sistemas do clube e saiba como lidar com todas as pastas internas.Durcesio não garante que terá um nome para a função já no dia 1º de janeiro de 2021, quando assumirá como presidente. O presidente eleito trata como um "único tiro" nesta questão e, por isso, quer ter certeza que vai contratar o profissional ideal para a função. "A pressa é inimiga da perfeição", afirmou uma pessoa que acompanha a busca pelo CEO à reportagem do LANCE!.
Desta forma, o próximo presidente do Botafogo ainda nem tem entrevistas marcadas com possíveis candidatos. Por enquanto, apenas nomes sendo indicados e encaminhados à equipe de transição, que estuda o currículo de todos que chegam.
Enquanto isso, Durcesio e Vinícius conheceram, durante essa semana, as sedes do Botafogo e tiveram noção do que precisam para reformá-las e/ou melhorá-las. A dupla foi a General Severiano e Nilton Santos acompanhar os treinamentos das equipes masculina e feminina e se apresentou aos atletas.

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