
futebol

Em busca do Bi, Flamengo estreia na Copa Puskás com empate na Hungria

Garotos do Ninho jogam melhor e pressionam até o fim, mas ficam no 0x0 em torneio sub-17. Próximo adversário será o Genk, da Bélgica, nesta terça-feira
Publicado em 26 de Julho de 2021 às 11:59

LanceNet

Crédito: Divulgação / CRF
O time sub-16 do Flamengo está na Hungria, onde tenta o bicampeonato da Puskás Suzuki-Kupa Sub-17, após sagrar-se campeão em 2019. Na estreia da atual edição, os Garotos do Ninho dominaram o jogo, mas saíram de campo com um empate em 0 a 0 com o Budapest Honvéd, do país local.Na próxima rodada, já nesta terça-feira, às 10h45 (de Brasília), o Fla enfrenta o Genk, da Bélgica. O site oficial da competição transmite o torneio ao vivo.
Em um primeiro tempo muito disputado e com pouquíssimas chances de gol, a melhor oportunidade rubro-negra foi aos 30 minutos, em chute rasteiro de fora da área de João Victor Carbone. O goleiro húngaro Levente fez boa defesa.
O Flamengo voltou para a segunda etapa com Lucas Matheus no lugar de Vitor Fonseca, e partiu para cima do adversário. Aos cinco minutos, Hernandes fez belo cruzamento na cabeça de Marquinhos, que testou da marca do pênalti para defesa de Levente. Aos dez minutos, após cruzamento na área, Marquinhos passou pela marcação, mas viu o goleiro desviar a bola.
O goleiro húngaro ainda faria outras grandes defesas para assegurar o empate.
Comandado por Leo Ramos, o Flamengo atuou com Lucas Furtado, Hernandes, Iago, David Gondim, João Victor Carbone; Vitor Fonseca (Lucas Matheus), Lucas Moreira (Fabricio Yan), Marquinhos; Lauan (Rayan Lucas), Euder (Adriel) e Paulo Roberto.

