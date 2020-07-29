Em busca de um zagueiro, Roma tem interesse em Jan Vertonghen

A Roma busca a contratação de um defensor para a próxima temporada e o nome que circula nos corredores da equipe da capital italiana é o do belga Jan Vertonghen, que acabou de deixar o Tottenham. A informação é do jornal "Gazzetta dello Sport".Segundo informações do periódico, o jogador, que tem história com a camisa da seleção da Bélgica, agrada ao técnico português Paulo Fonseca, que teria aprovado o nome do atleta de 33 anos. Vertonghen está livre no mercado e pode assinar com qualquer clube gratuitamente.
A Roma está tentando renovar o contrato do zagueiro Chris Smalling, que pertence ao Manchester United e está na Giallorossi por empréstimo, mas tem encontrado dificuldades.