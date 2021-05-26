Em busca de um treinador, Lyon pensa na contratação de Jorge Jesus; ex-técnico do Lille também interessa

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Após anunciar a demissão do técnico Rudi Garcia, o Lyon está no mercado de transferências em busca de um novo treinador. E de acordo com informações da imprensa portuguesa, o nome de Jorge Jesus, do Benfica, é um dos alvos do diretor dos Gones, Juninho Pernambucano.

+ Veja a tabela final da Ligue 1Segundo o jornalista brasileiro Bruno Andrade, do site lusitano "Maisfutebol", o ex-treinador do Flamengo é um dos favoritos do clube francês para o comando da equipe. A missão de tirar o português do comando dos Encarnados, no entanto, não será fácil.

Com mais um ano de contrato, Jorge Jesus admitiu que tem o desejo de permanecer no Benfica. O Mister, inclusive, revelou que já está planejando a nova temporada com o presidente Luís Filipe Vieira e a direção das Águias. A declaração foi dada após a derrota na final da Taça de Portugal, para o Braga.

- Tenho mais um ano de contrato e estamos nos preparando para a próxima temporada - disse Jesus.

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