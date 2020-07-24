Em busca de um goleiro, nome de Nick Pope ganha força no Chelsea

De acordo com o portal '90min.com', após as irregulares atuações de Kepa Arrizabalaga, Abramovich está disposto a contratar um novo goleiro para a próxima temporada para ser sombra do arqueiro ou até que o substitua diretamente. Com isso, o nome de Nick Pope, do Burnley, ganhou força no Chelsea.
Além de Pope, o time dirigido por Frank Lampard monitora outros goleiros como Onana, do Ajax, Oblak, do Atlético de Madrid, e Dean Henderson, que pertence ao Manchester United, e está emprestado no Sheffield United. Entre eles, Pope é um dos os alvos mais baratos diante da crise em virtude da pandemia de Covid-19.
Outro fator importante, segundo a publicação, é que a direção do clube londrino ficou impressionada com Pope, que deixou o brasileiro Ederson para trás na corrida pelo prêmio 'Luva de Ouro da Premier League'. O negócio pode acontecer, já que os Blues devem negociar alguns de seus atletas para fazer caixa e reforçar seu elenco para a próxima temporada.
Para a temporada 2020/21, os Blues, do magnata Roman Abramovich, já contrataram Hakim Ziyech e Timo Werner, mas planejam reforçar ainda mais o time, a pedido do treinador Frank Lampard. Além de um goleiro, ainda segundo a mídia inglesa, o Chelsea fará todo o possível para conseguir contratar Kai Havertz, do Bayer Leverkusen, visando sobretudo a Champions League 2020/21.