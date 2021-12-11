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Em busca de um centroavante, Corinthians sonha com Cavani

Diretoria corintiana busca um nome de peso para ataque em 2022 e está otimista com fim de contrato do atacante uruguaio com United e proximidade do atleta com o país natal...
LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2021 às 19:22

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 19:22

O Corinthians prioriza um centroavante de peso para a temporada de 2022, e o nome do momento para a direção do clube é o atacante uruguaio Edinson Cavani, atualmente no Manchester United, da Inglaterra, mas que a partir do meio do ano que vem ficará livre de contrato. A informação do interesse corintiano foi publicada inicialmente pelo portal "GE.Globo".
A ideia da diretoria corintiana é trazer um camisa 9 quer arrase quarteirão, apresentando um projeto que não onere os cofres da instituição. Para isso, os dois trunfos seriam: o não aproveitamento de Cavani no United, na tentativa de convencer o atleta e o seu estafe buscarem a rescisão amigável com o clube inglês, assim como foi feito para a contratação de Willian, que estava no Arsenal, no meio do ano, e o interesse que o atacante tem de voltar ao futebol sul-americano.
O negócio é visto com dificuldade pela cúpula do Corinthians, mas até com certo otimismo. O clube tem como ideal se aproximar de intermediários de Cavani e ir em busca de parceiros para viabilizar financeiro o negócio, no que se refere a salários e premiações.
O que pesa contra ao Timão é que, ainda que Cavani tenha 34 anos, o uruguaio tem mercado, tanto na Europa, onde desperta interesse de clubes como o Barcelona, da Espanha, e Juventus, da Itália, como até mesmo em times de expressão da América do Sul, como o Boca Júniors, da Argentina.
Na última temporada, Cavani disputou 39 dos 61 jogos do United na última temporada, tendo marcado 17 gols, terceiro no ranking de artilharia dos Red Devils, e dado cinco assistências. Já neste ano, o uruguaio foi às redes uma vez em oito partidas.
Crédito: AtualmentenoUnited,CavanipassouporPSG,Napoli,PalermoeDanúbio,doUruguai(Foto:AFP

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