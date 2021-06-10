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Em busca de técnico, nome de Mozart Santos, ex-Chape é ventilado para comandar o Cruzeiro

Raposa demitiu Felipe Conceição após eliminação na Copa do Brasil...

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 04:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jun 2021 às 04:00
Crédito: Último trabalho de Mozart foi na Chape, mas saiu após perder o Estadual para o Avaí-(Márcio Cunha/Chapecoense
Com a demissão de Felipe Conceição após a saída do Cruzeiro da Copa do Brasil, sendo eliminado pela Juazeirense, o clube já começa a busca por um novo treinador. E, com sugestão do seu diretor de futebol, Rodrigo Pastana, o nome de Mozart Santos, ex-CSA, pode estar na pauta celeste.
> Acompanhe a tabela completa da Série B do Brasileirão Mozart e Rodrigo Pastana trabalharam juntos no CSA em 2020 e ajudaram o time alagoano a reagir na Série B e até brigar por uma das quatro vagas de acesso à Série A, saindo da zona de rebaixamento. O nome de Mozart não é consenso, pois ainda teria de ter mais experiências no futebol para assumir um clube do porte do Cruzeiro, em busca de reação na Série B para evitar outro ano jogando a segunda divisão nacional. Mozart Santos estava na Chapecoense recentemente e deixou o clube após perder a final do Catarinense para o Avaí. A informação sobre o nome do treinador vinculado ao Cruzeiro foi publicada pelo GE e confirmada pelo L!. Com a saída de Felipe Conceição, o Cruzeiro chegou ao quinto técnico em pouco mais de um ano. O clube começou com Adilson Batista em 2020, passando por Enderson Moreira, Ney Franco e Felipão, que evitou uma queda da equipe para a Série C.

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