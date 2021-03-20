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futebol

Em busca de reforços, Palmeiras envia proposta por Ademir, do América Mineiro

Verdão ofereceu R$3 milhões pelo atacante, porém diretoria do clube mineiro considerou oferta abaixo do esperado. Clube quer mais, além de manter parte dos direitos econômicos
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Publicado em 20 de Março de 2021 às 18:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mar 2021 às 18:01
Crédito: Daniel Hott/América
O Palmeiras segue atento ao mercado de transferências em busca de reforçar o elenco e o nome da vez no Verdão é o do atacante Ademir, do América-MG, que se destacou na boa campanha do Coelho na Série B de 2020, sendo vice-campeão, e foi oferecido pelo seu empresário ao Alviverde, sem consultar a alta cúpula mineira.Segundo apurou o LANCE!/NOSSO PALESTRA, o Maior Campeão Nacional apresentou uma proposta de R$3 milhões pelo jogador, mas, por este valor, a equipe de Minas Gerais, que almeja números em torno de R$5 milhões, não tem interesse pela negociação. O América, também, quer manter de 10 a 20% dos direitos económicos do atleta.
> Tudo sobre o mercado da bola
Além disso, o NP entrou em contato com Alencar da Silveira Júnior, presidente do América-MG, que ironizou a polêmica envolvendo o atacante, que postou uma foto em sua conta no Instagram com uma legenda que insinuava sua saída da equipe, afirmando que “foi o empresário”.
> Confira e simule a tabela do Paulistão
Após se destacar na disputa da Série B e na Copa do Brasil de 2020, o atacante Ademir virou pauta no Palmeiras, que busca reforçar o elenco comandado por Abel Ferreira, dado que o atacante, pela posição e por ser canhoto, possui características que carecem no plantel do Verdão.

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