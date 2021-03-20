Em busca de reforços, Palmeiras envia proposta por Ademir, do América Mineiro

O Palmeiras segue atento ao mercado de transferências em busca de reforçar o elenco e o nome da vez no Verdão é o do atacante Ademir, do América-MG, que se destacou na boa campanha do Coelho na Série B de 2020, sendo vice-campeão, e foi oferecido pelo seu empresário ao Alviverde, sem consultar a alta cúpula mineira.Segundo apurou o LANCE!/NOSSO PALESTRA, o Maior Campeão Nacional apresentou uma proposta de R$3 milhões pelo jogador, mas, por este valor, a equipe de Minas Gerais, que almeja números em torno de R$5 milhões, não tem interesse pela negociação. O América, também, quer manter de 10 a 20% dos direitos económicos do atleta.