Em busca de reforços, Lisca quer atletas experientes no Vasco para dar mais equilíbrio ao elenco na Série B

Crédito: Lisca indicou a necessidade de mudanças no Vasco com o uso de jogadores mais experientes (Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco segue cambaleando na Série B e não consegue encontrar o equilíbrio para avançar. Depois de três derrotas seguidas, Lisca deu declarações contundentes de que o time precisa de reforços e já se reuniu com o diretor executivo Alexandre Pássaro e o presidente Jorge Salgado. A busca por novos atletas será pautada na experiência, visto que a competição é intensa e muito disputada.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Na temporada passada, um dos motivos do quarto rebaixamento da história do clube foi ter colocado os jovens como solução. A base tem que ser vista como recurso, entrando aos poucos, e havendo uma mescla com jogadores mais experientes. Diante da questão financeira, esse problema persiste na atual temporada e jovens podem ser queimados com a torcida.

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Para isso, as mudanças começaram a acontecer, já que Juninho e MT voltarão à equipe Sub-20 do Vasco a partir desta terça-feira. A tendência é que joguem algumas partidas na categoria e sejam avaliados pelo Departamento de futebol, sendo uma decisão pontual. O técnico terá uma semana livre para treinar a equipe com mais tempo. O time só volta a campo no domingo contra a Ponte Preta, em São Januário, às 16h.

Na montagem do elenco para 2021, Pássaro afirmou que iria priorizar atletas mais rodados. Foram dez contratações ao longo desse tempo em que está à frente do Cruz-Maltino. Mas existe um desequilíbrio importante sobretudo na criação e no setor de ataque. É neste aspecto que Lisca deve apontar e formar um time mais "cascudo". As equipes têm até 30 de setembro para inscrever novos jogadores na Série B.

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- Não posso falar que o elenco foi mal montado, seria falta de respeito com o Pássaro, com o presidente e com a diretoria. Mas o primeiro turno mostrou. Aqui tem ótimos jogadores, garotada, mas a competição é diferente. Muitas vezes a imposição é na força. O Vasco já jogou a Série B, mas tem que se adaptar. Não estou sem alma, mas não adianta ficar me estrebuchando na beira do campo - ressaltou Lisca e acrescentou.

- Seria falta de caráter falar que o grupo foi mal montado. Temos muita coisa boa, mas precisamos de correções. Isso é bem visível para todos. É hora de fazer um sacrifício. Precisamos achar soluções para 20 milhões de pessoas. Eu lutei muito para chegar até aqui. Eu me dediquei muito para chegar num clube como o Vasco e não estou nada satisfeito. Quero mostrar que não estou aqui de paraquedas. Tenho diagnóstico de um mês de trabalho. O campeonato está mostrando ser duro, parelho. Vimos um time (Operário) que não articulou muito, mas foi eficaz - analisou.

Como centroavante, Germán Cano é o principal nome, a esperança de gols vascaína, mas não tem um reserva efetivo. Daniel Amorim foi contratado, porém está lesionado, e no elenco não há um outro jogador experiente para exercer a função. Os jovens Figueiredo, Laranjeira e Arthur Sales pouco jogaram no time profissional.

No meio de campo, Marquinhos Gabriel foi usado como meia, atuando por dentro na época de Marcelo Cabo. O jogador, no entanto, rendeu mais pelas pontas ao longo de sua carreira. Com Lisca, ele foi deslocado para a ponta e Sarrafiore está como meia. Porém, ao olhar para o banco, o comandante não tem uma opção com mais rodagem no setor de criação.