Em busca de reforços, Barcelona oferece contrato de três anos a Willian, do Chelsea

Crédito: Willian deve definir seu futuro após a final da Copa da Inglaterra contra o Arsenal, neste sábado (AFP

Mesmo com a proximidade do jogo de volta das oitavas da Champions League contra o Napoli, o Barcelona já projeta a próxima temporada e segue em busca de reforços. De acordo com a emissora 'Sky Sports', o clube catalão ofereceu um contrato de três anos a Willian, do Chelsea, que encerra seu contrato após a final da Copa da Inglaterra deste sábado.

Ainda segundo a emissora, os espanhóis ofereceram um contrato até junho de 2023, quando o atleta completa 34 anos. Além dos culés, a equipe norte-americana de David Beckham, Inter Miami, também tem interesse em contar com o brasileiro, que atualmente tem 32 anos e tem bastante mercado no Velho Continente. Recentemente, em entrevista à “talkSPORT”, o empresário do atleta, Kia Joorabchian, afirmou que o brasileiro tem cinco propostas, e que irá definir seu futuro após o jogo contra o Arsenal, pela final da Copa da Inglaterra, às 13h30 (de Brasília). Os Gunners, assim como o Tottenham, também já sondaram sobre o futuro do jogador.