Em busca de reforço financeiro, Cruzeiro pode vender jovens valores

O Cruzeiro pode utilizar suas revelações para fazer caixa e reforçar as finanças do clube. E, segundo o presidente da Raposa, Sérgio Santos Rodrigues, o time celeste tem recebido sondagens por atletas promissores que estão no grupo profissional. O dirigente disse que os mais procurados são o zagueiro Cacá, o volante Pedro Bicalho, o meia Maurício e os atacantes Thiago, Welinton e Stênio, que foi recém promovido ao time principal. Santos Rodrigue também confirmou que o meia Caio Rosa, da equipe sub-20,é alvo de outros clubes. - Está no radar a venda de jogadores. Então, propostas temos para vários. O próprio Maurício, Cacá, Caio Rosa, Welinton, Thiago, Pedro Bicalho. Até o próprio Stênio, que acabou de se integrar ao elenco como profissional, já tem proposta para ele. Mas é óbvio que a gente vai valorizar o nosso ativo, sem dúvida – disse o dirigente em uma live nos canais oficiais do clube. Todavia, Sérgio Rodrigues quer ter boas propostas para poder liberar os atletas, já que estão em ascensão.