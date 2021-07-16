Em busca de parceiro para atuação no mercado de tokens, Botafogo abre chamada de concorrência

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Nesta sexta-feira, através de uma nota oficial, o Botafogo informou que abriu chamada de concorrência em busca de parceiro para atuação no mercado de tokens. A RFP (Request for Proposal, em inglês) consiste em mostrar para o mercado que o clube está aberto e disponível a receber propostas em determinado segmento.> ATUAÇÕES: Chay marca três gols e recebe a maior nota do BotafogoO Alvinegro destacou que indústria do futebol está em "constante dinamismo". Dessa forma, o clube mira as atenções na área de tecnologia e inovação para expandir sua atuação em segmentos que possibilitem negócios com a comercialização de ativos.

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- O reposicionamento do Botafogo no mercado passa pela solidez na atuação em segmentos com enorme potencial de geração de receitas, como é o mercado de tokens. Temos milhões de torcedores, uma série de ativos e múltiplas oportunidades de negócio para atrair parceiros interessados em explorar essa área conosco - disse o Presidente Durcesio Mello.VEJA A NOTA OFICIAL PUBLICADA PELO BOTAFOGO

A indústria do futebol está em constante dinamismo e o Botafogo mira suas atenções na área de tecnologia e inovação, expandindo sua atuação em segmentos que possibilitem negócios com a comercialização de ativos. Em busca dos melhores parceiros para entrar no mercado de tokens, o Clube abre uma chamada para participação em concorrência (RFP) com empresas do setor.

"O reposicionamento do Botafogo no mercado passa pela solidez na atuação em segmentos com enorme potencial de geração de receitas, como é o mercado de tokens. Temos milhões de torcedores, uma série de ativos e múltiplas oportunidades de negócio para atrair parceiros interessados em explorar essa área conosco", comentou o Presidente Durcesio Mello.

“Vamos oferecer ao botafoguense a oportunidade de investir e ganhar como sócios dos ativos e propriedades do clube. É isso o que buscamos com essa concorrência: mais uma forma de engajamento com nossa torcida em um mercado explorado por grandes clubes do futebol mundial, como Barcelona, Juventus e PSG, e outros brasileiros", completou o CEO Jorge Braga.

Os proponentes deverão ter capacidade de estruturar, operar e desenvolver iniciativas nos diferentes segmentos de ativos digitais a partir da tecnologia blockchain. Vencerá a proposta o parceiro que apresentar melhores avaliações relativas à capacidade técnica, jurídica, societária e econômica para a execução dos projetos.

Interessados em obter mais informações e requisitos sobre a concorrência deverão entrar em contato através do e-mail [email protected] - com o título do e-mail constando o assunto "RFP Tokens". O prazo final para o envio da proposta é 31 de julho.