Em busca de novo título, Flamengo defende bom retrospecto no Mané Garrincha; relembre jogos marcantes

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O retrospecto do Flamengo no Mané Garrincha dá uma dose a mais de confiança para a disputa da Supercopa do Brasil, neste domingo, às 11h (de Brasília), contra o Palmeiras. Afinal, desde a inauguração do estádio em 1974, o Rubro-Negro disputou 63 partidas, perdeu apenas em seis ocasiões e acumula um aproveitamento superior a 66%.

+ Flamengo x Palmeiras: final da Supercopa tem embate entre elencos valiosos; veja a comparaçãoApesar de acumular partidas no Mané Garrincha desde a década de 1970, o Flamengo passou a ter uma relação mais forte com o estádio a partir de 2013, quando ele foi reinaugurado após a reforma para a Copa do Mundo. Nos últimos oito anos, o clube passou a tratar Brasília como "segunda casa" e disputou 29 partidas no local.

O aproveitamento do Flamengo no palco, inclusive, vem melhorando nos últimos tempos. A última derrota do clube no local foi há quase cinco anos, em junho de 2016. Curiosamente, o adversário daquela partida foi o Palmeiras, que venceu por 2 a 1, no jogo que ficou marcado pela expulsão do zagueiro César Martins ao "defender" uma bola em cima da linha.

Desde então, o Flamengo atuou 13 vezes no Mané Garrincha e não perdeu mais. Neste período, foram 10 vitórias e apenas três empates - um aproveitamento de 84% - e um título conquistado: a Supercopa do Brasil, em fevereiro de 2020, contra o Athletico-PR.

Para melhorar, o clube vem de uma sequência de cinco triunfos seguidos no estádio. O último deles foi em janeiro deste ano e também diante do Palmeiras: 2 a 0, com gols de Luan (contra) e Pepê.

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RAIO-X DO FLAMENGO NO MANÉ GARRINCHA

Antes da reforma (1976-2010):​- 34 jogos- 21 vitórias- 10 empates- 3 derrotas- 71,5% de aproveitamento

Depois da reforma (2013-2021):- 29 jogos- 13 vitórias- 13 empates- 3 derrotas- 60% de aproveitamentoJOGOS MARCANTES RECENTES:

Flamengo 0 x 0 Santos - 26/05/2013 (leia mais)

O primeiro jogo do Flamengo no Mané Garrincha após a reforma para a Copa do Mundo. Pela primeira rodada do Brasileirão de 2013, o Flamengo enfrentou o Santos e empatou por 0 a 0. Mas, no fim das contas, o placar zerado ficou em segundo plano. Afinal, a partida ficou marcada por dois fatos curiosos: a despedida de Neymar antes de partir rumo ao Barcelona e a estreia de Gabigol como profissional. Na época, os quase 60 mil flamenguistas presentes no estádio não sabiam, mas estavam vendo o início da carreira do grande ídolo atual do Rubro-Negro.

Flamengo 2 x 1 Grêmio - 21/08/2016 (leia mais)

Os 65.418 torcedores que lotaram o Mané Garrincha naquele dia presenciaram uma das grandes atuações do Flamengo de Jorge Jesus. Com grande atuação coletiva, o Rubro-Negro goleou o Vasco por 4 a 1 pela 15ª rodada do Brasileirão e encostou no Santos, até então líder da competição. Bruno Henrique abriu o placar com um golaço e foi o grande nome da noite. Além dele, Diego Alves, com dois pênaltis defendidos, e Gabigol, com dois gols marcados, também se destacaram. Arrascaeta fechou a goleada de pênalti.

Flamengo 3 x 0 Athletico-PR - 16/02/2020 (leia mais)