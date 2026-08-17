Segunda edição de 2026 do Talk Imóveis reúne representantes do mercado imobiliário

Os representantes do mercado imobiliário capixaba já têm compromisso para a próxima sexta-feira (21). Uma nova edição do Talk Imóveis 2026 promove uma tarde de discussões e trocas de conhecimento. O evento reúne especialistas, empresários, imobiliárias e corretores de imóveis.
A programação tem início às 14 horas, no CET da Rede Gazeta, em Vitória. O sócio da Brain Inteligência Estratégica, Marcelo Gonçalves, conduz uma palestra com o tema “Perfil do Comprador e Locatário 2026: O que os dados revelam sobre o perfil do comprador e locatário de imóveis.”
Em seguida, Renato Avelar, Assessor de Assuntos Internacionais do CRECI-ES, e Manoel Dias, Presidente do CRECI-ES, se juntam ao palestrante para prolongar o debate em um painel sobre as principais tendências, oportunidades e desafios do mercado imobiliário capixaba. A mediação será realizada por Karine Nobre, jornalista de A Gazeta.
No ano passado, o Talk Imóveis chegou à sexta edição reunindo representantes de construtoras, incorporadoras, imobiliárias, entidades de classe e profissionais do setor na sede da Rede Gazeta, em Vitória. O encontro teve um dia inteiro de programação e promoveu discussões sobre os hábitos do consumidor, inovação, financiamento, planejamento urbano e os caminhos para o desenvolvimento do mercado imobiliário no Espírito Santo.
A edição também marcou o lançamento da Revista Talk Imóveis 2025, publicação especial de A Gazeta dedicada às transformações do setor imobiliário no Estado e às perspectivas para o futuro do segmento.
Em 2026, o projeto dá continuidade a essa proposta de aproximar os diferentes agentes do mercado e estimular a troca de informações sobre as mudanças no perfil dos consumidores e os desafios e oportunidades para quem atua no setor.