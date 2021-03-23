Em busca de mais reforços, Vasco tem conversas avançadas com o atacante Léo Jabá, ex-Corinthians

Crédito: Léo Jabá foi revelado pelo Corinthians e atualmente defende o PAOK, da Grécia (PAOK/ Divulgação

Em busca de mais reforços para a temporada, o Vasco tem conversas avançadas com o atacante Léo Jabá, de 22 anos. Revelado pelo Corinthians, o jogador defende atualmente o PAOK, da Grécia, e já está no Rio de Janeiro para uma bateria de exames. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Gilmar Ferreira.

> Confira a classificação do Campeonato CariocaCaso seja aprovado, ele assinará com o Gigante da Colina um contrato de empréstimo até o final de 2021. Nas últimas semanas, o atacante chegou a acertar com o Atlético-GO para a disputa da Série A do Brasileirão, mas declinou. Ele pode reencontrar o lateral-direito Léo Matos, com quem atuou pelo clube grego.

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Cabe salientar que Léo Jabá teve uma lesão no ligamento colateral do joelho direito no final de 2019. Além disso, ele contraiu infecção bacteriana no hospital e ficou dez meses afastado dos gramados na Grécia. Ele retornou ao time em agosto de 2020 na vitória sobre o Besiktas por 3 a 1, na fase classificatória da Champins League.

Em 2019, o atacante teve uma boa temporada e participou da campanha do título grego do PAOK, que quebrou um jejum de 34 anos. Na época, ele foi titular em 29 partidas, marcou sete gols e deu onze assistências. Ao atuar pelos lados do campo, o atleta tem o perfil que a diretoria do Vasco busca.