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Em busca de mais reforços, Vasco tem conversas avançadas com o atacante Léo Jabá, ex-Corinthians

Atleta, que atualmente defende o PAOK, da Grécia, está no Rio e passará por exames. Caso seja aprovado, o jogador assinará com o Cruz-Maltino por empréstimo até o fim de 2021...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 15:23

LanceNet

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Publicado em 

23 mar 2021 às 15:23
Crédito: Léo Jabá foi revelado pelo Corinthians e atualmente defende o PAOK, da Grécia (PAOK/ Divulgação
Em busca de mais reforços para a temporada, o Vasco tem conversas avançadas com o atacante Léo Jabá, de 22 anos. Revelado pelo Corinthians, o jogador defende atualmente o PAOK, da Grécia, e já está no Rio de Janeiro para uma bateria de exames. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Gilmar Ferreira.
> Confira a classificação do Campeonato CariocaCaso seja aprovado, ele assinará com o Gigante da Colina um contrato de empréstimo até o final de 2021. Nas últimas semanas, o atacante chegou a acertar com o Atlético-GO para a disputa da Série A do Brasileirão, mas declinou. Ele pode reencontrar o lateral-direito Léo Matos, com quem atuou pelo clube grego.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
Cabe salientar que Léo Jabá teve uma lesão no ligamento colateral do joelho direito no final de 2019. Além disso, ele contraiu infecção bacteriana no hospital e ficou dez meses afastado dos gramados na Grécia. Ele retornou ao time em agosto de 2020 na vitória sobre o Besiktas por 3 a 1, na fase classificatória da Champins League.
Em 2019, o atacante teve uma boa temporada e participou da campanha do título grego do PAOK, que quebrou um jejum de 34 anos. Na época, ele foi titular em 29 partidas, marcou sete gols e deu onze assistências. Ao atuar pelos lados do campo, o atleta tem o perfil que a diretoria do Vasco busca.
Caso o Vasco confirme a contratação, Léo Jabá será o quarto reforço. Vale lembrar que o zagueiro Ernando, o lateral Zeca e o meia Marquinhos Gabriel assinaram com o time de São Januário, que também negocia com o atacante Morato, do RB Bragantino.

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