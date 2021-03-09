Em busca de mais reforços, Vasco faz uma sondagem pelo lateral-direito Hayner, ex-Cuiabá

Crédito: AssCom Dourado

O Vasco segue no processo de montagem de seu elenco para a temporada 2021. Apesar da queda na receita com o novo rebaixamento, a diretoria tem mapeado o mercado e trabalhado em sigilo nas negociações. Duas das posições mais carentes do atual elenco são as laterais e a direção cruz-maltina fez uma sondagem pelo lateral-direito Hayner, ex-Cuiabá. A informação foi inicialmente divulgada pelo perfil "Colina Informa" e confirmada pelo Lance!

> Confira a classificação do Campeonato Carioca O lateral foi um dos destaques da equipe mato-grossense na última temporada, quando o Cuiába conquistou o acesso à elite do futebol brasileiro. No entanto, rescindiu contrato em novembro e segue vinculado ao Azuriz, equipe de empresários do Paraná. Ambas as partes seguem conversando sobre um possível acerto. Com a camisa verde, o atleta disputou 23 partidas e deu três assistências.

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Na temporada passada, o Gigante da Colina já havia feito uma sondagem pelo atleta, porém a transação não aconteceu, já que ele tinha contrato com o Cuiabá, que exigia uma compensação financeira para finalizar o negócio. Com a saída de Yago Pikachu, o Vasco tem em seu elenco Léo Matos, e o jovem Cayo Tenório para a posição.

Além deles, a direção vascaína negocia com o lateral Zeca, que deve rescindir com o Internacional, e pode atuar nas duas laterais. No ataque, o nome de Wellington Nem também foi sondado e pode selar um acordo. Cabe salientar, que o clube carioca já anunciou a vinda do zagueiro Ernando, e do meio-campista Marquinhos Gabriel.