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futebol

Em busca de espaço na equipe titular, Jobson mostra bons números

Volante vem sendo bastante utilizado por Cuca, mas quer mostrar evolução para ter cada vez mais espaço entre os titulares. Diante do Olimpia, camisa oito deve começar na reserva...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 10:00

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2020 às 10:00
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Em pleno crescimento no Santos, o volante Jobson já está de olho no próximo desafio para melhorar ainda mais seus números. Na partida diante do Olimpia (PAR), nesta terça-feira (15), às 21h30, na Vila Belmiro, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América, o atleta vive uma grande expectativa. Foi nesta competição, inclusive, que o jogador marcou seu primeiro gol com a camisa santista, diante do Defensa y Justicia.
No Campeonato Brasileiro, Jobson já disputou oito partidas, somando 382 minutos em ação, e teve um desempenho regular. Mesmo com algumas falhas, o camisa 8 é líder de interceptações entre os jogadores da posição com 14 acertos no quesito. O segundo é Diego Pituca, com 10, mas que jogou 810 minutos, mais do que o dobro de tempo do companheiro de equipe.
Jobson fez ainda 35 lançamentos certos e é o jogador da posição com melhoraproveitamento no quesito. Com 696 minutos jogados, Alison vem em segundo com 25. O camisa oito é ainda o volante mais driblador do elenco santista, com três acertos. O atleta acumula ainda 246 passes certos.
Porém, apesar das boas estatísticas, o jogador ainda não tem lugar cativo na equipe de Cuca, muito por conta da oscilação do jogador. Nesta terça-feira, o camisa oito deve ser reserva, mas provavelmente entre no decorrer do jogo, como já vem acontecendo com frequência.

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