Em busca de espaço na equipe titular, Jobson mostra bons números

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Em pleno crescimento no Santos, o volante Jobson já está de olho no próximo desafio para melhorar ainda mais seus números. Na partida diante do Olimpia (PAR), nesta terça-feira (15), às 21h30, na Vila Belmiro, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América, o atleta vive uma grande expectativa. Foi nesta competição, inclusive, que o jogador marcou seu primeiro gol com a camisa santista, diante do Defensa y Justicia.

No Campeonato Brasileiro, Jobson já disputou oito partidas, somando 382 minutos em ação, e teve um desempenho regular. Mesmo com algumas falhas, o camisa 8 é líder de interceptações entre os jogadores da posição com 14 acertos no quesito. O segundo é Diego Pituca, com 10, mas que jogou 810 minutos, mais do que o dobro de tempo do companheiro de equipe.

Jobson fez ainda 35 lançamentos certos e é o jogador da posição com melhoraproveitamento no quesito. Com 696 minutos jogados, Alison vem em segundo com 25. O camisa oito é ainda o volante mais driblador do elenco santista, com três acertos. O atleta acumula ainda 246 passes certos.