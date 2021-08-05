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Em busca de espaço com Renato, Pedro recebe missão de liderar time alternativo do Flamengo

Atacante não foi titular e atuou por apenas 88 minutos desde a chegada do novo treinador. Ele será titular nesta quinta-feira contra o ABC, pelas oitavas de final da Copa do Brasil...

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 07:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 ago 2021 às 07:38
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Uma chance de ouro para quem pouco entrou em campo nas últimas semanas. Em busca de mais espaço com Renato Gaúcho, Pedro não foi poupado e terá a missão de liderar o time alternativo do Flamengo contra o ABC, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será às 21h30 (de Brasília), em Natal, com transmissão em Tempo Real do LANCE!.
+ ABC x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpitesDesde a chegada do novo treinador - que coincidiu com o retorno de Gabigol da Copa América -, Pedro não foi titular em nenhuma partida e acumula 88 minutos em campo (divididos em cinco jogos). Vice-artilheiro do Flamengo na temporada, o atacante marcou apenas um dos 24 gols da equipe no período - o quarto na goleada de 5 a 0 sobre o Bahia.
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A falta de oportunidades, no entanto, não ocorre por falta de admiração do treinador com o atleta. Em entrevista coletiva na última semana, Renato rasgou elogios a Pedro e citou a concorrência com Gabigol como um dos motivos para explicar a pouca minutagem.
- O Pedro é um jogador que admiro bastante. Infelizmente, hoje, ele joga numa posição em que temos o Gabriel. São dois grandes jogadores. Tem jogos que posso encaixar os dois. No momento em que jogamos com dois extremos abertos, mais Pedro e Gabriel, nosso meio-campo fica muito exposto. Isso não quer dizer que não possam jogar juntos, mas têm quase as mesmas características - disse Renato, antes de completar:
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Com Pedro e cia. em campo, o Flamengo enfrenta o ABC nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena das Dunas, em Natal. Com a vantagem de 6 a 0 no placar, o Rubro-Negro pode perder por até cinco gols de diferença para garantir a classificação. O LANCE! acompanha a partida em Tempo Real.

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