Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em busca de dias de paz, Flamengo estreia na Libertadores precisando dar respostas

Na abertura do Grupo H da Libertadores, time de Paulo Sousa precisa de uma boa atuação para deixar o vice-campeonato estadual para trás, visando novas chances de título em 2022...

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 05:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2022 às 05:55
O desempenho ruim nas finais do Carioca e o silêncio dos atletas do Flamengo após o vice para o Fluminense deixaram uma série de perguntas no ar: existe um racha entre jogadores e comissão técnica? Paulo Sousa conta com o apoio do grupo? Contudo, como o próprio treinador ressaltou, o futebol oferece a chance do time responder em campo, estreando nesta terça-feira no Grupo H da Copa Libertadores. A partida contra o Sporting Cristal, em Lima, é às 21h30.- Felizmente no futebol e aqui no Brasil, com o número de competições que temos, temos logo a oportunidade de retificarmos e irmos à procura dos resultados que procuramos trabalhar todos os dias – que são as vitórias. Queremos chegar a mais uma final e, dessa forma, bem diferente das outras duas - afirmou o treinador português, no Maracanã, após o Fla-Flu de sábado.Diante dos questionamentos e protestos das torcidas organizadas - que serão recebidas na quinta-feira pelas lideranças do elenco no CT -, o Flamengo entra em campo visando a vitória e dias de paz. O melhor caminho passa por uma atuação convincente no Estádio Nacional de Lima, diante do Sporting Cristal. A escalação também poderá servir para medir como está a relação entre técnico e jogadores. No último Fla-Flu, o Mister bancou Everton Ribeiro e Willian Arão.No que depender de Paulo Sousa, o sistema de jogo será mantido. O técnico reforçou a convicção em suas ideias e metodologia de trabalho, deixando claro que não abrirá mão de seus conceitos. Agora, cabe ao treinador e aos jogadores que a sintonia existe, assim como o entendimento das instruções.
Crédito: ElencodoFlamengoematividadeemLima,sededaestreiadaLibertadores(Foto:MarceloCortes/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados