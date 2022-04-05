Em busca de dias de paz, Flamengo estreia na Libertadores precisando dar respostas

O desempenho ruim nas finais do Carioca e o silêncio dos atletas do Flamengo após o vice para o Fluminense deixaram uma série de perguntas no ar: existe um racha entre jogadores e comissão técnica? Paulo Sousa conta com o apoio do grupo? Contudo, como o próprio treinador ressaltou, o futebol oferece a chance do time responder em campo, estreando nesta terça-feira no Grupo H da Copa Libertadores. A partida contra o Sporting Cristal, em Lima, é às 21h30.- Felizmente no futebol e aqui no Brasil, com o número de competições que temos, temos logo a oportunidade de retificarmos e irmos à procura dos resultados que procuramos trabalhar todos os dias – que são as vitórias. Queremos chegar a mais uma final e, dessa forma, bem diferente das outras duas - afirmou o treinador português, no Maracanã, após o Fla-Flu de sábado.Diante dos questionamentos e protestos das torcidas organizadas - que serão recebidas na quinta-feira pelas lideranças do elenco no CT -, o Flamengo entra em campo visando a vitória e dias de paz. O melhor caminho passa por uma atuação convincente no Estádio Nacional de Lima, diante do Sporting Cristal. A escalação também poderá servir para medir como está a relação entre técnico e jogadores. No último Fla-Flu, o Mister bancou Everton Ribeiro e Willian Arão.No que depender de Paulo Sousa, o sistema de jogo será mantido. O técnico reforçou a convicção em suas ideias e metodologia de trabalho, deixando claro que não abrirá mão de seus conceitos. Agora, cabe ao treinador e aos jogadores que a sintonia existe, assim como o entendimento das instruções.