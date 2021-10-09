Em busca da vitória, Flamengo defende retrospecto positivo recente contra o Fortaleza; confira

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Após um tropeço e uma atuação ruim contra o Red Bull Bragantino, o Flamengo busca se recuperar contra o Fortaleza neste sábado, às 19h, na Arena Castelão, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para isso, o time de Renato Gaúcho pode se apegar ao desempenho positivo recente do Fla contra o Leão do Pici.> Fla acertou a renovação da Geração 85; veja a situação contratual do elencoO Rubro-Negro não sabe o que é perder para o Leão do Pici desde 2016, segundo dados do site "ogol". Naquele ano, a equipe cearense derrotou o Fla nos dois jogos da segunda fase da Copa do Brasil por 2 a 1 e avançou na competição.

Desde então - contabilizando Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro - foram cinco compromissos com direito a quatro vitórias do time carioca e um empate. Além disso, nesse período, foram oito gols marcados pelo Flamengo, contra apenas três sofridos.

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Flamengo 2 x 1 Fortaleza - sexta rodada do Brasileirão 2021

Fortaleza 0 x 0 Flamengo - 27ª rodada do Brasileirão 2020

Flamengo 2 x 1 Fortaleza - oitava rodada do Brasileirão 2020

Fortaleza 1 x 2 Flamengo - 26ª rodada do Brasileirão 2019

Flamengo 2 x 0 Fortaleza - sétima rodada do Brasileirão 2019

Flamengo 1 x 2 Fortaleza - segunda rodada do Copa do Brasil 2016O confronto deste sábado, vale destacar, é importante para as pretensões do Flamengo de conquistar o tricampeonato Brasileiro. Mesmo que o Rubro-Negro tenha três jogos a menos que o Leão do Pici, hoje, as equipes estão no G4 empatadas com 39 pontos conquistados.

Assim, este é o famoso "jogo de seis pontos". Isso porque o Flamengo pode conquistar os três pontos na tabela e ver um adversário direito na briga pelo título, no caso o Fortaleza, sair zerado na rodada.