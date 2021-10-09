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Em busca da vitória, Flamengo defende retrospecto positivo recente contra o Fortaleza; confira

A última derrota do Rubro-Negro para o Leão do Pici aconteceu em 2016; naquela oportunidade, o Fortaleza eliminou o Flamengo da Copa do Brasil...

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

09 out 2021 às 06:00
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Após um tropeço e uma atuação ruim contra o Red Bull Bragantino, o Flamengo busca se recuperar contra o Fortaleza neste sábado, às 19h, na Arena Castelão, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para isso, o time de Renato Gaúcho pode se apegar ao desempenho positivo recente do Fla contra o Leão do Pici.> Fla acertou a renovação da Geração 85; veja a situação contratual do elencoO Rubro-Negro não sabe o que é perder para o Leão do Pici desde 2016, segundo dados do site "ogol". Naquele ano, a equipe cearense derrotou o Fla nos dois jogos da segunda fase da Copa do Brasil por 2 a 1 e avançou na competição.
Desde então - contabilizando Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro - foram cinco compromissos com direito a quatro vitórias do time carioca e um empate. Além disso, nesse período, foram oito gols marcados pelo Flamengo, contra apenas três sofridos.
> Confira a tabela de classificação do Brasileirão e simule
VEJA OS RESULTADOS DOS ÚLTIMOS CONFRONTOS
Flamengo 2 x 1 Fortaleza - sexta rodada do Brasileirão 2021
Fortaleza 0 x 0 Flamengo - 27ª rodada do Brasileirão 2020
Flamengo 2 x 1 Fortaleza - oitava rodada do Brasileirão 2020
Fortaleza 1 x 2 Flamengo - 26ª rodada do Brasileirão 2019
Flamengo 2 x 0 Fortaleza - sétima rodada do Brasileirão 2019
Flamengo 1 x 2 Fortaleza - segunda rodada do Copa do Brasil 2016O confronto deste sábado, vale destacar, é importante para as pretensões do Flamengo de conquistar o tricampeonato Brasileiro. Mesmo que o Rubro-Negro tenha três jogos a menos que o Leão do Pici, hoje, as equipes estão no G4 empatadas com 39 pontos conquistados.
Assim, este é o famoso "jogo de seis pontos". Isso porque o Flamengo pode conquistar os três pontos na tabela e ver um adversário direito na briga pelo título, no caso o Fortaleza, sair zerado na rodada.
Também é importante frisar que desde 12 de setembro, quando superou o Palmeiras por 3 a 1 no Allianz Parque, o Flamengo não engata uma sequência de duas vitórias seguidas. Esse cenário, que tem emperrado as pretensões de título do time de Renato Gaúcho na competição, portanto, estará mais perto do fim com uma vitória nesta noite.

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