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Em busca da primeira vitória na Série B do Brasileirão, Vasco enfrenta a Ponte Preta em Campinas

Gigante da Colina visita a Macaca no Moisés Lucarelli, às 16h, neste domingo, pela 2ª rodada. Equipe carioca contará com Marquinhos Gabriel e Michel entre os relacionados...
LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2021 às 07:00

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 07:00

Crédito: Vasco tenta se recuperar da derrota na estreia e fazer um jogo convincente diante da Macaca (Rafael Ribeiro/Vasco
Apesar da vitória contra o Boavista pela terceira fase da Copa do Brasil, o Vasco teve uma queda de rendimento nos últimos jogos e não conseguiu vencer na estreia da Série B. Pela segunda rodada, a equipe comandada por Marcelo Cabo visitará a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, às 16h. A Macaca, por sua vez, não vence no tempo normal há cinco jogos e terá a estreia do treinador Gilson Kleina. A partida terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.
> Confira a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro
Na estreia, diante do Operário-PR, o Cruz-Maltino foi presa fácil para o adversário e deixou para trás pontos importantes sob seus domínios. Diante da Macaca, o time tentará se recuperar e terá o retorno do meia Marquinhos Gabriel, que se recuperou de lesão muscular. Além dele, o volante Michel poderá fazer a sua estreia, pois foi regularizado no BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
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Cabe salientar que Marquinhos Gabriel não entra em campo desde o dia 8 de maio, quase um mês, na vitória sobre o Madureira. Com isso, sua ausência coincidiu com a queda técnica do time, que mesmo tendo conquistado a Taça Rio, enfrentou muitas dificuldades contra o Tricolor Suburbano, Botafogo e os paranaenses em São Januário.
Para substituir o meia, o Cruz-Maltino trouxe o argentino Sarrafiore por empréstimo, e o jogador marcou em seu primeiro jogo como titular. A chegada de mais um atleta para municiar Cano foi importante, já que Marquinhos estava sem um reserva um pouco mais experiente para o setor. Mesmo assim, o Vasco ainda carece de um meio-campista mais central, que tenha bom passe e dê mais qualidade e criatividade ao setor.
- A expectativa para a partida é muito boa. Sabemos que na estreia deixamos a desejar para o torcedor, mas estamos trabalhando duro nessa semana. Estamos nos cobrando muito aqui dentro e sabemos a necessidade de uma melhora. Vamos muito fortes e focados para esse jogo de Campinas. Queremos sair de lá vitoriosos e recuperar os três pontos que deixamos para trás – afirmou o atacante Gabriel Pec.Marquinhos Gabriel foi relacionado para o jogo deste domingo (Rafael Ribeiro/Vasco)O jogo deste domingo marcará o início de uma maratona de jogos pela competição. Até o final do mês de junho serão sete rodadas somadas ao jogo de volta da Copa do Brasil em São Januário contra o Verdão de Saquarema na quarta, às 16h30. Para Marcelo Cabo, a vitória no jogo de ida da Copa do Brasil foi importante para o time reencontrar o caminho das vitórias e ter uma sequência na temporada.
O rendimento ainda está longe daquele Vasco com um futebol mais ofensivo, de infiltração. Um adversário que necessita da vitória como a Ponte será interessante, pois poderá deixar espaços para o time carioca jogar seu futebol. Uma vitória neste domingo será importante para se aproximar do G4, e não deixar o pelotão da frente abrir vantagem neste início de campeonato.
- A Ponte Preta é uma equipe que vem de uma derrota na competição, e agora vai jogar em seus domínios, com um novo treinador. Sabemos como a Ponte é forte no Moisés Lucarelli. Mas temos que aproveitar essa atuação de hoje e dar sequência à equipe, para que possamos buscar nossos objetivos contra a Ponte Preta, no domingo.

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