Em bom momento, Fluminense volta a fazer treino aberto em Laranjeiras para motivar torcida e elenco

Nesta sexta, o Fluminense fará o primeiro treino aberto de 2022, em Laranjeiras. Em ritmo de restauração da sede social do clube, Mário Bittencourt já havia sinalizado na pré-temporada que os eventos voltariam a acontecer. Após a conquista do Carioca e a goleada no primeiro jogo pela Sul-Americana, o time retomou a confiança e realizará a última preparação antes de estrear no Brasileiro, contra o Santos, diante dos torcedores. A última vez de que o Estádio Manoel Schwartz recebeu um treino aberto à torcida foi em 2019. Na época, o Flu fazia a preparação para enfrentar o Ceará pelo Brasileiro. A iniciativa foi uma das primeiras ações da chapa de Mário Bittencourt e Celso Barros, que tinham o retorno dos eventos como promessa de campanha. Contudo, a realização dos treinos em Laranjeiras nem sempre foi um episódio raro. Até 2016, o elenco do Fluminense fazia a maioria das preparações em Laranjeiras. Ainda sem o CT Carlos Castilho, que foi inaugurado em julho daquele ano, a torcida tinha amplo acesso aos jogadores e comissão técnica. Em 2012, ano em que o Tricolor conquistou o Brasileiro e o Carioca, torcedores lotavam a sede para tietar os atletas, em especial Fred. Em um episódio, quase derrubaram uma grade só para chegar mais perto do ídolo antes do jogo contra o Cruzeiro. No entanto, os anos que se seguiram não foram bons como 2012. Após a saída da Unimed, em especial, o Fluminense passou por problemas administrativos e financeiros, e o futebol não escapou das consequências disso. Em má fase, o elenco foi hostilizado diversas vezes por torcedores presentes nas Laranjeiras. Como a torcida tinha livre acesso à casa do Flu, a segurança e concentração dos jogadores era comprometida. Assim, Mário Bittencourt, que era vice-presidente de futebol em 2015, decidiu transferir os treinos para outros lugares. Em 2022, a estratégia da diretoria tricolor é valorizar novamente as Laranjeiras. Sem receber jogos do profissional nem treinos, o estádio é palco de jogos da base e do feminino adulto. Durante a pré-temporada, Mário falou sobre o projeto de reforma da sede, em andamento desde o ano passado. O presidente adiantou que faria partidas com portões abertos e também voltaria a levar o time principal em alguns momentos. No próximo ano, a previsão é de que o profissional também mande duelos para lá. - Temos para 2022 o projeto de restauração de Laranjeiras, aprovado pela lei de incentivo, para voltarmos a ter quatro ou cinco jogos a partir de 2023. A ideia é que a restauração comece em 2022. Mas se o público estiver liberado, vamos abrir gratuitamente para ver os jogos da base. Estando liberado vamos fazer também alguns treinos em Laranjeiras para a torcida ter acesso aos jogadores. Pagamento de ingresso só a partir de 2023. O projeto está aprovado e a verba vai entrar agora.Com o alto custo de operação do Maracanã, a ideia de acostumar de novo o torcedor a se deslocar para as Laranjeiras soa positiva. Parte da torcida, inclusive, fez um movimento para que o estádio fosse reformado, de forma a receber as partidas como aconteciam antigamente. Ainda em clima de festa pelo estadual, a escolha da data beneficia não só os tricolores, como também o elenco, que será encorajado antes do pontapé inicial no Brasileiro. O treino aberto acontece nesta quinta, às 10h, e terá a entrada liberada a partir das 9h30. Neste sábado, o Fluminense recebe o Santos no Maracanã, às 16h30, pela primeira rodada do Brasileiro.