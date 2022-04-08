Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em bom momento, Fluminense volta a fazer treino aberto em Laranjeiras para motivar torcida e elenco
futebol

Em bom momento, Fluminense volta a fazer treino aberto em Laranjeiras para motivar torcida e elenco

Tricolor irá fazer a última preparação antes de enfrentar o Santos, pela estreia do Brasileiro; Treinos não acontecem no local desde 2019...

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 05:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2022 às 05:00
Nesta sexta, o Fluminense fará o primeiro treino aberto de 2022, em Laranjeiras. Em ritmo de restauração da sede social do clube, Mário Bittencourt já havia sinalizado na pré-temporada que os eventos voltariam a acontecer. Após a conquista do Carioca e a goleada no primeiro jogo pela Sul-Americana, o time retomou a confiança e realizará a última preparação antes de estrear no Brasileiro, contra o Santos, diante dos torcedores. A última vez de que o Estádio Manoel Schwartz recebeu um treino aberto à torcida foi em 2019. Na época, o Flu fazia a preparação para enfrentar o Ceará pelo Brasileiro. A iniciativa foi uma das primeiras ações da chapa de Mário Bittencourt e Celso Barros, que tinham o retorno dos eventos como promessa de campanha. Contudo, a realização dos treinos em Laranjeiras nem sempre foi um episódio raro. Até 2016, o elenco do Fluminense fazia a maioria das preparações em Laranjeiras. Ainda sem o CT Carlos Castilho, que foi inaugurado em julho daquele ano, a torcida tinha amplo acesso aos jogadores e comissão técnica. Em 2012, ano em que o Tricolor conquistou o Brasileiro e o Carioca, torcedores lotavam a sede para tietar os atletas, em especial Fred. Em um episódio, quase derrubaram uma grade só para chegar mais perto do ídolo antes do jogo contra o Cruzeiro. No entanto, os anos que se seguiram não foram bons como 2012. Após a saída da Unimed, em especial, o Fluminense passou por problemas administrativos e financeiros, e o futebol não escapou das consequências disso. Em má fase, o elenco foi hostilizado diversas vezes por torcedores presentes nas Laranjeiras. Como a torcida tinha livre acesso à casa do Flu, a segurança e concentração dos jogadores era comprometida. Assim, Mário Bittencourt, que era vice-presidente de futebol em 2015, decidiu transferir os treinos para outros lugares. Em 2022, a estratégia da diretoria tricolor é valorizar novamente as Laranjeiras. Sem receber jogos do profissional nem treinos, o estádio é palco de jogos da base e do feminino adulto. Durante a pré-temporada, Mário falou sobre o projeto de reforma da sede, em andamento desde o ano passado. O presidente adiantou que faria partidas com portões abertos e também voltaria a levar o time principal em alguns momentos. No próximo ano, a previsão é de que o profissional também mande duelos para lá. - Temos para 2022 o projeto de restauração de Laranjeiras, aprovado pela lei de incentivo, para voltarmos a ter quatro ou cinco jogos a partir de 2023. A ideia é que a restauração comece em 2022. Mas se o público estiver liberado, vamos abrir gratuitamente para ver os jogos da base. Estando liberado vamos fazer também alguns treinos em Laranjeiras para a torcida ter acesso aos jogadores. Pagamento de ingresso só a partir de 2023. O projeto está aprovado e a verba vai entrar agora.Com o alto custo de operação do Maracanã, a ideia de acostumar de novo o torcedor a se deslocar para as Laranjeiras soa positiva. Parte da torcida, inclusive, fez um movimento para que o estádio fosse reformado, de forma a receber as partidas como aconteciam antigamente. Ainda em clima de festa pelo estadual, a escolha da data beneficia não só os tricolores, como também o elenco, que será encorajado antes do pontapé inicial no Brasileiro. O treino aberto acontece nesta quinta, às 10h, e terá a entrada liberada a partir das 9h30. Neste sábado, o Fluminense recebe o Santos no Maracanã, às 16h30, pela primeira rodada do Brasileiro.
Crédito: Fluminensefazprimeirotreinoabertode2022às9h,noEstádiodasLaranjeiras(Comunicação/FluminenseFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Giardino Florença, empreendimento da MRV na Serra, terá condições promocionais
Feirão na Serra tem condições especiais para adquirir imóvel do Minha Casa, Minha Vida
Imagem de destaque
Como são os taurinos? Confira as características do signo de Touro
Imagem de destaque
5 dicas para fortalecer o vínculo com o pet e reduzir o estresse

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados