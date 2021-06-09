Em boa fase, Yago Felipe vira o motor do meio-campo do Fluminense com duas assistências nos últimos jogos

Crédito: Lucas Merçon/FFC

Na construção de uma máquina, o motor é essencial para que a engrenagem funcione de maneira adequada. Em um time de futebol não é diferente. No Fluminense, essa metáfora torna-se coerente ao observar o desempenho dos seus dois volantes: Yago Felipe e Martinelli. Ambos dão dinâmica, e são peças-chave para que o time consiga se sobressair diante do adversário.

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Nas últimas 10 partidas, o camisa 20 tem apresentado números que explicam o bom momento e o porquê dele ser essencial para o espinha dorsal da equipe. Responsável pela marcação, o jogador tem se destacado também no ataque, dando assistências e sendo decisivo com bons passes.

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De acordo com os números do portal "Sofascore", Yago Felipe tem 61 bolas recuperadas (média superior a 6 por jogo), 25 desarmes, 19 interceptações, e nenhum erro defensivo cometido nos últimos dez jogos. Com essas estatísticas, o volante destacou a importância do grupo e da força coletiva do Flu.

- É muito gratificante ver que os números são bons. A cada oportunidade que eu tenho de vestir a camisa do Fluminense, procuro fazer o meu melhor, no dia a dia, nos treinos. E conseguir levar isso para os jogos é muito gratificante. Junto com meus companheiros, procuro crescer a cada oportunidade. Tenho certeza que ainda temos muito a evoluir, em todos os setores do campo. A gente tem ciência de que precisa sempre evoluir para conquistar os objetivos na temporada - salientou, e em seguida completou.

- Isso acontece muito pela contribuição de todos os atletas. Não só pela parte ofensiva ajudando na defensiva, como o contrário também. Tenho certeza de que, todos se ajudando, vai todo mundo contribuir com seu melhor para o time e vamos conseguir os resultados - acrescentou em entrevista ao site oficial do clube.Yago deu assistência para o gol de Abel Hernández (Lucas Merçon/FFC)Momento garçom e gol decisivo

Com o esquema montado por Roger Machado, Yago Felipe tem chegado mais à frente, finalizado com mais frequência e mostrado qualidade de passe. No duelo contra o River Plate, o jogador chegou na área para finalizar e marcou um gol importante na classificação do Fluminense para as oitavas da Libertadores. Nos últimos dois jogos (diante de RB Bragantino e Cuiabá), ele deu duas assistências para os gols de Abel Hernandéz e Gabriel Teixeira.

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Ao lado de Martinelli, Yago Felipe tem dado segurança à defesa e feito muito bem seu papel nas transições ofensivas Ele ataca do corredor central para a lateral e flutua para romper as linhas. Durante a coletiva de imprensa pós-vitória sobre o time mato-grossense, Roger explicou bem a função tática e teceu elogios ao volante.

- Sabíamos que o adversário viria com uma proposta de explorar as costas dos nossos laterais quando viesse ao ataque, quando pressionamos, fazer um pivô de centro para romper a linha de jogadores no ataque. Fizemos um primeiro tempo equilibrado, não sofremos muito, tivemos oportunidades, mas de fato concluímos nossa chance em uma boa jogada, com o Yago, que vem se destacando nessa mecânica de jogo. Ele ataca as profundidades do corredor central para o lateral, faz as flutuações - disse.