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futebol

Em boa fase, Waguininho espera terminar bem o ano no Guarani

Atacante pediu atenção ao elenco bugrino para conseguir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro e quer fechar a temporada representando bem o Bugre 
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Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 16:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jan 2021 às 16:21
Crédito: Divulgação/Guarani
No Guarani desde o início do ano, o atacante Waguininho, com passagem pelo futebol coreano, revelou a expectativa para a equipe campineira encerrar bem a temporada. Segundo o jogados, que também atuou no Oeste e Mogi Mirim, a meta de todos é encerrar a Série B com vitórias.
Saiba qual era a distância no Brasileirão do primeiro para o segundo colocado desde 2006. Confira!
- Nossa equipe vai com tudo para terminar a Série B com vitórias e uma ótima sequência. Vamos lutar muito para encerrar o ano com bons resultados. O grupo está muito motivado para que isso seja possível - afirmou.
VEJA A SITUAÇÃO DO BUGRE NA SÉRIE BSegundo o atleta, essa temporada individual tem sido boa. Apesar de ter estado muito tempo na Coreia, o jogador afirmou que conseguiu se adaptar e realizar uma boa temporada.
- Passei os últimos anos no futebol coreano e precisei de um tempo para me readaptar. Trabalhei muito para fazer um grande ano e estou feliz com tudo que aconteceu - finalizou.
O Bugre encara o CRB nesta segunda-feira (11), às 20h, em Maceió, pela 34ª rodada d Campeonato Brasileiro da Série B.

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