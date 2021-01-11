Em boa fase, Waguininho espera terminar bem o ano no Guarani

Crédito: Divulgação/Guarani

No Guarani desde o início do ano, o atacante Waguininho, com passagem pelo futebol coreano, revelou a expectativa para a equipe campineira encerrar bem a temporada. Segundo o jogados, que também atuou no Oeste e Mogi Mirim, a meta de todos é encerrar a Série B com vitórias.

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- Nossa equipe vai com tudo para terminar a Série B com vitórias e uma ótima sequência. Vamos lutar muito para encerrar o ano com bons resultados. O grupo está muito motivado para que isso seja possível - afirmou.

VEJA A SITUAÇÃO DO BUGRE NA SÉRIE BSegundo o atleta, essa temporada individual tem sido boa. Apesar de ter estado muito tempo na Coreia, o jogador afirmou que conseguiu se adaptar e realizar uma boa temporada.

- Passei os últimos anos no futebol coreano e precisei de um tempo para me readaptar. Trabalhei muito para fazer um grande ano e estou feliz com tudo que aconteceu - finalizou.