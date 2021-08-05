Em boa fase na Tailândia, Samuel deseja ano perfeito com o Buriram

Crédito: (Divulgação / Buriram United

Um dos principais nomes do Buriram United, o atacante Samuel, ex-Fluminense, destacou o bom momento com a camisa do clube tailandês. Segundo ele, isso é consequência de um trabalho forte que tem feito nos últimos meses.

+ Veja a tabela da La Liga 2021/22- Venho trabalhando muito desde a minha chegada ao futebol tailandês. Vestir a camisa do Buriram é uma grande responsabilidade, pois é um clube com uma história de títulos. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo - disse.

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Samuel destacou a vontade de todos no Buriram em brigar por títulos na próxima temporada.