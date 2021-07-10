Em boa fase, Jô se junta a Vital e Mosquito como os mais decisivos do Corinthians em 2021

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

A grande e satisfatória novidade que o torcedor do Corinthians tem comemorado é a volta da boa fase de Jô, que marcou quatro gols nos últimos seis jogos, a maioria deles em caráter essencial para os resultados. Agora, com essa sequência de tentos, ele se junta a Mateus Vital e Gustavo Mosquito como os jogadores que mais participaram dos gols do time no ano de 2021.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Até aqui, somando os jogos do fim da temporada 2020, que terminou neste ano, e os jogos da temporada 2021, ainda em andamento, Jô marcou nove gols e deu duas assistências, ou seja, acumula 11 participações diretas em tentos corintianos no período, em que a equipe balançou a rede 60 vezes.

Esse número faz com que o centroavante arranque no ranking de participações e fique próximo dos líderes, que pareciam intocáveis até então. Jô agora ocupa a terceira posição na lista, e fica atrás apenas de Mateus Vital e Gustavo Mosquito, que lideram essas estatísticas já há algum tempo sem serem incomodados, mas nos últimos jogos eles já sentem o centroavante chegando.Vital, atualmente, é o segundo colocado, com 12 participações diretas em gols: sete tentos marcados, quatro assistências e um pênalti sofrido. Mosquito, por sua vez, tem 13 participações e lidera o ranking. A diferença para o companheiro é um pênalti sofrido a mais (2), já que em número de gols (7) e de assistências (4), eles estão exatamente iguais e brigam por essa ponta.

Em termos de gols, no entanto, Jô já garantiu a liderança superando a dupla. Enquanto o camisa 77 já balançou a rede nove vezes neste ano, Vital e Mosquito estacionaram nos sete tentos, uma vez que não marcam há cerca de um mês e meio, ou seja, ainda não deixaram suas marcas sob o comando de Sylvinho, com quem Jô fez quatro gols e virou o principal goleador do time.

Coincidência ou não, os três formam o ataque titular do Corinthians de Sylvinho, que parece caminhar para os ajustes determinantes para se consolidar no Brasileirão. Com o trio com esse nível de decisão e esse número de participações em gols, a tendência é que o ataque possa encontrar o equilíbrio necessário para afastar a desconfiança que o cerca até aqui.

Ranking de participações em gols do Corinthians neste ano de 2021