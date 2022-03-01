Em boa fase, Arias lidera estatísticas no Fluminense e pode apontar caminho contra o Millonarios

Em um elenco repleto de reforços para a Libertadores, um dos destaques do Fluminense tem sido o veterano Jhon Arias. Desde 2021 no clube, ele despontou de vez no início da temporada e só perde em número de gols para Cano. Além de brilhar nas estatísticas, o colombiano tem sido decisivo mesmo como reserva e vive uma de suas melhores fases na carreira. Assim como o artilheiro da equipe, a experiência do atacante com o Millonarios e pode ser diferencial na decisão desta terça-feira. Embora esteja no clube há quase um ano, é justo dizer que a contratação de Arias também ocorreu visando a Libertadores. Antes no colombiano Santa Fe, o atacante enfrentou o Fluminense pela fase de grupos e chamou a atenção da diretoria tricolor. Se o time tivesse avançado para a semifinal, ele poderia ter atuado já na edição passada. Na última temporada, também foi convocado para a Seleção Colombiana pela primeira vez, aos 23 anos.

Quando chegou no Tricolor, Jhon Arias atuou como meia e fez participações seguras, mas foi na ponta esquerda viveu seus melhores jogos. A expectativa que rondava o colombiano foi confirmada neste início de ano: em apenas nove jogos, deu uma assistência e foi autor de dois gols no Carioca, colocando-o como segundo artilheiro do time, atrás apenas de Cano, com quatro. Os números não refletem apenas a boa fase no Flu, mas também em sua carreira: o ano que mais balançou a rede foi em 2019, quando fez quatro gols e deu uma assistência, em 36 jogos pelo Patriotas, da Colômbia. Mesmo quando não balança a rede, Arias dá dinamicidade ao futebol do Fluminense. Atacante nato, o jogador é o primeiro do elenco em finalizações no alvo, com oito arremates e 73% de aproveitamento na pontaria. É o segundo em dribles, com quatro, atrás de somente de Luiz Henrique. Até agora, foram 15 passes para finalização, estatística que também lidera. Os dados são do site Footstats. Os números são ainda mais significativos se for considerado que, na maioria dos jogos, o atacante entrou no segundo tempo. Em poucos minutos em campo, Arias conquistou a torcida, que faz campanha ativa por sua titularidade e o aplaude nos estádios. O técnico Abel Braga também confessou que estava positivamente intrigado com a atuação do jogador, que disputa a vaga com Willian Bigode.

> Veja e simule a tabela do CariocãoEm busca de espaço no time titular, Arias também tem um conhecimento que pode ser diferencial, em especial no torneio continental. Por ter atuado praticamente toda a carreira na Colômbia, ele já enfrentou todos os times de seu país que se classificaram para a Libertadores. Contra o Millonarios, o jogador já atuou sete vezes, tendo apenas 1 vitória, 2 empates e 4 derrota. O atacante, que nunca marcou um gol contra o antigo rival, poderá ter esta oportunidade em São Januário, caso entre em campo.Nesta terça-feira, o Fluminense enfrenta o Millonarios, às 21h30, em São Januário. O jogo é válido pela volta da segunda rodada da Libertadores e será transmitido pelo Cariocão Play, SBT, ESPN e Tempo Real do LANCE!