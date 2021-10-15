Em Barueri, Corinthians conta com apoio da Fiel para avançar na Copa Brasil WLegends

Crédito: Divulgação

Neste sábado, às 13h, o Corinthians receberá o Bahia, na Arena Barueri, pela segunda e decisiva rodada da fase de grupos da Copa Brasil Wlegends de Futebol Master. Os torcedores corintianos poderão acompanhar de perto grandes ídolos do passado, como Edilson Capetinha, Fábio Braz, Cristian, Kleber, Fumagalli, além de Basílio e Batata na comissão técnica. TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Du Queiroz renovou! Veja até quando vai o contrato de cada atleta do Timão

Para assistir in loco, basta doar 1kg de alimento não perecível, que deve ser entregue no momento da entrada da Arena Barueri, e apresentar comprovante de vacinação (dois doses ou dose única), ou PCR (com no máximo 48h) ou ainda Antígeno (das últimas 24h).

Após empatar em 1 a 1 no primeiro duelo, diante do Palmeiras, com gol de Fernando Baiano, o Corinthians busca uma vitória para se classificar no torneio. Mesmo que conquiste os três pontos, o alvinegro ainda dependerá do outro jogo do dia. Na Chave F estão o Timão (com um ponto) e o Vitória (com três pontos), que na primeira rodada, diante do Bahia, venceu por 3 a 0.Com isso, mesmo que o alvinegro ganhe, terá que torcer por um tropeço do Vitória, sendo um empate (levando para o saldo de gols) ou derrota contra o Palmeiras, em partida que acontece às 11h, ou seja, o Corinthians já entrará em campo sabendo o resultado que precisa. Bahia e o Alviverde fazem parte da chave E, com o Palmeiras liderando no momento com um ponto.

Dos duelos entre Corinthians x Bahia e Vitória x Palmeiras, sairão dois mais dois times para as quartas de final, que já tem dois duelos definidos, Botafogo x Vasco e Cruzeiro x Santos. Quem passar de Corinthians e Vitória, no Grupo F, encarará o melhor da Chave H, que tem Internacional e Coritiba. Todas as partidas do torneio têm transmissão do SporTV.

Sobre a competição:

A Copa Brasil WLegends 2021 é organizada pela World Legends, empresa que promove eventos de futebol master ao redor do mundo trazendo de volta aos campos craques que já penduraram as chuteiras. Nos últimos campeonatos organizados, foram mais de dois milhões de espectadores acompanhando lendas que fizeram história em seus times e seleções competindo novamente.