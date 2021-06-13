Em baixa no Real, Marcelo vira alvo de dois clubes da Premier League

Crédito: Víctor Carretero/Real Madrid

Sem mesmo prestígio de algumas temporadas atrás, o lateral brasileiro Marcelo tem o futuro incerto no Real Madrid. De acordo com o jornal 'Sunday Mirror', Leeds e Everton, da Premier League, estão interessados no futebol do atleta de 33 anos.Apesar de ter contrato por mais uma temporada no clube espanhol, o jogador não é mais titular na equipe, perdendo o posto para o francês Mendy. No entanto, a chegada de Carlo Ancelotti pode mudar os rumos do atleta no Santiago Bernabéu.

Revelado pelo Fluminense, Marcelo está no Real Madrid desde 2007, e desde a temporada 2008/2009 é titular absoluto na equipe. Contudo, o brasileiro viu os números diminuírem nas duas últimas temporadas. Em 2020/21, fez apenas 19 jogos pelo time.

+ Confira a tabela atualizada da Eurocopa