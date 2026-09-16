Seu filho tem dificuldade em matemática? Veja 5 dicas para mudar esse cenário

A crença de que não se leva jeito para a disciplina costuma pesar mais do que a própria dificuldade de conteúdo. “Muitos estudantes chegam acreditando que não são bons em matemática , e esse discurso, quando repetido, acaba virando uma profecia. O papel da família é reforçar o contrário: a dificuldade é momentânea e todo mundo é capaz de aprender, desde que tenha tempo e apoio. Quando a criança perde o medo da matéria, a relação com ela muda completamente”, afirma Ralph Reis.