Em áudios vazados, Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, detona Casillas e Rául

Crédito: Divulgação / Site oficial do Real Madrid

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, viu áudios publicados na manhã desta terça-feira pelo jornal 'El Confidencial' mexerem com o ambiente do clube espanhol. Nos áudios, o dirigente critica duramente ídolos da equipe, com o goleiro Iker Casillas e o atacante Raúl.

Veja a tabela da EspanholDatados entre 2006 e 2008, os áudios de Florentino Pérez contém críticas e menosprezo acerca de dois grandes ídolos do Real Madrid: Casillas e Raúl, que fizeram parte dos 'Galáticos' e empilharam títulos no clube da capital espanhola.

- Casillas não é goleiro para o Madrid, o que você quer que eu diga? Não é, nunca foi. Foi um grande fracasso que tivemos. Um dos grandes golpes, o segundo é Raúl. Quando tivemos que jogar contra o Barcelona pelo título da Liga. Casillas chegou atrasado, eu não podia acreditar, ele estava conversando com a namorada. Uma piada. Ele é um cachorrinho de estimação - disse Florentino Pérez.

Hoje, Casillas trabalha no clube como adjunto do diretor geral da Fundação Real Madrid, enquanto o ex-atacante Raúl González é o responsável por treinar o time B.

- Beckham é um cara bom, muito esperto também. Ele traz 30 milhões (de euros) por ano, Ronaldo também, Zidane traz 25 milhões. E tem o Raúl, que não vende nada, nem mesmo uma camisa, ele não tem valor de mídia. Raúl é ruim para o clube, ele acredita que o Madrid é dele e usa tudo o que está nele para o seu benefício. Ele está sendo uma figura negativa, ele está destruindo o Madrid - criticou o dirigente.