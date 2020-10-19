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Em áudio, Rollo diz que Santos não tem dinheiro para pagar salários, caso não venda Soteldo

Presidente santista diz que busca alternativas para o atacante ficar no clube até o fim da temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 out 2020 às 22:54

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 22:54

Crédito: Twitter/Santos
Em áudio obtido pela reportagem do LANCE!, o presidente em exercício do Santos, Orlando Rollo, explicou a um grupo de associados a necessidade de negociar o atacante Soteldo. O Peixe recebeu uma proposta de 7 milhões de dólares do Al-Hilal, da Arábia Saudita, pelo jogador, mas precisa da aprovação do Conselho Deliberativo para consumar a venda.
De acordo com o líder santista, o Peixe não possui previsão de receitas e o veto da venda faria com que o clube não pagasse os salários de novembro e dezembro, permitindo que os atletas peçam a rescisão dos seus vínculos.
- O Orlando Rollo torcedor quer que o Soteldo fique, todo mundo sabe que ele é peça fundamental no nosso time, e eu sou fã dele como jogador, ele joga muito. Só que o Orlando Rollo gestor tem que gerir o clube com seriedade, trazer credibilidade do Santos de volta ao mercado, temos que pagar as contas - disse Rollo.
- O ex-presidente, que eu me recuso a citar o nome, o presidente afastado (José Carlos Peres), antecipou todas as receitas do ano, ou seja, a gente não tem nenhum recebível susbtancial até o fim do ano. O que quer dizer isso? Que a gente não tem dinheiro no caixa do clube, nem para pagar os salários do mês que vem, nem de dezembro - acrescentou. Ainda que defenda a venda do camisa 10 do Alvinegro, Rollo busca alternativas para que ele permaneça no clube até o fim da temporada, que se encerra em fevereiro de 2021.
- Estou vendo outras opções para o Soteldo ficar até fevereiro. Nada está descartado. Nós estamos correndo por outros caminhos, mas a situação de hoje é a vende. Ou a gente vende o Soteldo ou paga as contas -
Em fevereiro, a gestão afastada recusou uma proposta do Atlético-MG por Soteldo por 12 milhões de dólares, mas o atual mandatário disse que por conta da valorização cambial o recebível final seria equivalente nesta venda em relação a recusada.
- Eu não acho justo o valor, mas essa é a proposra que tem. Essa é a pior janela, só tem aberta para o mundo árabe. E a proposta que a gente tem não é muito diferente da proposta dk começo do ano, do Atlético-MG, quando ofereceram 12 milhões de dólares -
O presidente ainda disse que ao apresentar a realidade financeira do Santos, conseguiu convencer o técnico Cuca da necessidade de vender Soteldo, e que além de ser usado para pagar os vencimentos do Peixe até o fim do ano, ele também seria destinado para iniciar acordos com o Huachipato (CHI) e Atlético Nacional (COL), pela inadimplência na contratação do próprio Soteldo e do zagueiro Felipe Aguilar respectivamente no início do ano passado - Aguilar foi vendido ao Athletico-PR em março por R$ 10 milhões por 50% dos seus direitos.
- Eu conversei com o professor Cuca, que fazia questão do Soteldo, mas ele entendeu. Eu mostre as contas para o professor, e ele entendeu. Na hora que eu mostrei as contas pro professor ele teve que concordar comigo na hora - pontuou Orlando.
- Com esse valor a gente também esperar abrir negociação com o Huachipato e Atlético Nacional. Nós temos que pagar as dívidas, sair das questões da Fifa e tirar o Santos da proibição e registrar jogadores - concluiu.
Soteldo foi titular e capitão do Peixe na vitória por 2 a 1 contra o Coritiba, neste sábado (17), no Couto Pereira, em Curitiba, pela 17a rodada do Brasileirão.

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