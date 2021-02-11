Em Arbitral, clubes decidem transferir a rodada inaugural do Carioca para os dias 6 e 7 de março

A fase principal do Campeonato Carioca tem nova data para começar. Em Arbitral realizado nesta quinta-feira na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, os clubes bateram o martelo e adiaram em uma semana o início da competição. A rodada inaugural da Taça Guanabara acontecerá no fim de semana de 6 e 7 de março.
Inicialmente, a competição começaria no fim de semana dos dias 27 e 28 de fevereiro, em um intervalo curto em relação ao fim do Brasileiro-2020.
A edição de 2021 do Carioca tem 11 clubes confirmados (Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Bangu, Boavista, Macaé, Madureira, Portuguesa, Resende e Volta Redonda). A última vaga em aberto será do vencedor da Seletiva, fase preliminar da competição. Atualmente, o Nova Iguaçu lidera com 19 pontos, dois a mais que a Cabofriense.