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Em Arbitral, clubes decidem transferir a rodada inaugural do Carioca para os dias 6 e 7 de março

Nesta quinta-feira, representantes das equipes decidem dar uma semana a mais de descanso para os jogadores. Competição iria começar próxima do fim do Brasileiro-2020...
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Publicado em 

11 fev 2021 às 17:53

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 17:53

Crédito: Atualmente, há 11 clubes confirmados para a competição. Falta apenas o campeão da Seletiva (Ivan Paulo / Agência FERJ
A fase principal do Campeonato Carioca tem nova data para começar. Em Arbitral realizado nesta quinta-feira na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, os clubes bateram o martelo e adiaram em uma semana o início da competição. A rodada inaugural da Taça Guanabara acontecerá no fim de semana de 6 e 7 de março.
Inicialmente, a competição começaria no fim de semana dos dias 27 e 28 de fevereiro, em um intervalo curto em relação ao fim do Brasileiro-2020.
A edição de 2021 do Carioca tem 11 clubes confirmados (Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Bangu, Boavista, Macaé, Madureira, Portuguesa, Resende e Volta Redonda). A última vaga em aberto será do vencedor da Seletiva, fase preliminar da competição. Atualmente, o Nova Iguaçu lidera com 19 pontos, dois a mais que a Cabofriense.

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