Em Arbitral, clubes decidem transferir a rodada inaugural do Carioca para os dias 6 e 7 de março

Crédito: Atualmente, há 11 clubes confirmados para a competição. Falta apenas o campeão da Seletiva (Ivan Paulo / Agência FERJ

A fase principal do Campeonato Carioca tem nova data para começar. Em Arbitral realizado nesta quinta-feira na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, os clubes bateram o martelo e adiaram em uma semana o início da competição. A rodada inaugural da Taça Guanabara acontecerá no fim de semana de 6 e 7 de março.

Inicialmente, a competição começaria no fim de semana dos dias 27 e 28 de fevereiro, em um intervalo curto em relação ao fim do Brasileiro-2020.