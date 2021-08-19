Em apenas dois jogos, Flamengo chega à renda de R$ 3 milhões, valor do empréstimo de Kenedy

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo deitou e rolou contra o Olimpia na última quarta-feira, quando venceu com ainda mais facilidade do que na ida. Desta vez, pela duelo de volta das quartas da Libertadores, a goleada foi por 5 a 1, em um Mané Garrincha ocupado por cerca de 11 mil rubro-negros, cuja capacidade permitida era de 30% da lotação máxima. Foi apenas o segundo jogo do clube com público na temporada, o que, pela renda obtida, o leva a constatar êxito na estratégia. Do primeiro jogo (que foi contra o Defensa y Justicia, no mesmo palco e na fase anterior do torneio continental) para o de ontem, o Flamengo dobrou o número de torcedores. Ao todo, somando ambas as partidas, o Rubro-Negro obteve R$ 3.091.530,00 de renda, acumulados da seguinte forma:

- Flamengo 4x1 Defensa y Justicia (volta das oitavas da Libertadores) - 5.518 pagantes / R$ 984.440,00 / Preço médio do ingresso: R$ 178,40.

- Flamengo 5x1 Olimpia (volta das quartas da Libertadores) - 11.211 pagantes/R$ 2.107.090,00 / Preço médio do ingresso: R$ 178,40.

Caso o Barcelona-EQU avance, o jogo com mando rubro-negro seria o de ida, pois os equatorianos fizeram uma campanha melhor na fase de grupos. Já se o rival for o Fluminense, o Flamengo realizará o duelo da volta como mandante. No Rio, por ora, há indefinição quanto à liberação parcial do público no Maracanã para setembro, vale ressaltar.

Os R$ 3.091.530,00 de renda - obtidos com apenas dois jogos - já somam 10% da receita oriunda das bilheterias na temporada passada, quando o Flamengo embolsou R$ 30 milhões - nos primeiros meses do ano, antes da pandemia.

A ausência de bilheteria em boa parte de 2020, aliás, foi o principal fator para a queda brusca de faturamento total do clube no ano passado. De acordo com dados do próprio Flamengo, essa fonte de receita registrou queda de 73% em relação a 2019, por exemplo.

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O fato é que o Flamengo está satisfeito com a somatória nos jogos recentes em Brasília. A título de curiosidade, se o clube destinar os pouco mais de R$ 3 milhões recebidos via Mané Garrincha, conseguirá pagar o valor exato do empréstimo de Kenedy (junto ao Chelsea, mais precisamente 500 mil euros) sem tocar nos cofres. E ainda sobraria a quantia de R$ 90 mil.