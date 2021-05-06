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futebol

Em ano de queda para a Série B, Coritiba fechou com déficit de R$ 22 milhões

Balanço financeiro do clube do Alto da Glória equivalente ao ano de 2020 foi divulgado na última semana...

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 10:47

LanceNet

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Publicado em 

06 mai 2021 às 10:47
Crédito: Clube aumentou suas receitas e os gastos no ano passado (Divulgação/Coritiba
Vivendo novamente a sensação de disputar a Série A do Campeonato Brasileiro em 2020, o Coritiba terminou o ano sendo rebaixado novamente e, através da divulgação do balanço financeiro do último ano, demonstrou que as contas também ficaram no vermelho.>A campanha do Coxa no ParanaenseContabilizando todas as fontes de receitas elencadas no balanço (transferências, programa de sócio-torcedor, cotas de televisão), o Coxa conseguiu arrecadar R$ 99,8 milhões líquidos. Ou seja, já levando em conta as taxas e tributos que o clube tem de arcar para seguir funcionando.
Se a avaliação for feita unicamente pelo caráter do lucro, o número foi bastante animador pensando no fato de que, no balanço de 2019, essa mesma quantia era três vezes menor, R$ 37,9 milhões.
Entretanto, quando se observa o comparativo dos gastos que a equipe angariou, principalmente no departamento de futebol (R$ 77,5 milhões), o cálculo total exibiu o saldo negativo de R$ 22,2 milhões. Pensando na dívida total do clube, o salto nos últimos dois anos foi de R$ 153,2 milhões em 2018 para R$ 224,1 em 2020.

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