Em ano de queda para a Série B, Coritiba fechou com déficit de R$ 22 milhões

Crédito: Clube aumentou suas receitas e os gastos no ano passado (Divulgação/Coritiba

Vivendo novamente a sensação de disputar a Série A do Campeonato Brasileiro em 2020, o Coritiba terminou o ano sendo rebaixado novamente e, através da divulgação do balanço financeiro do último ano, demonstrou que as contas também ficaram no vermelho.>A campanha do Coxa no ParanaenseContabilizando todas as fontes de receitas elencadas no balanço (transferências, programa de sócio-torcedor, cotas de televisão), o Coxa conseguiu arrecadar R$ 99,8 milhões líquidos. Ou seja, já levando em conta as taxas e tributos que o clube tem de arcar para seguir funcionando.

Se a avaliação for feita unicamente pelo caráter do lucro, o número foi bastante animador pensando no fato de que, no balanço de 2019, essa mesma quantia era três vezes menor, R$ 37,9 milhões.