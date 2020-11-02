Em análise do 1º turno, Cuca cita reviravolta do Santos na tabela e comemora: 'Contente com o trabalho'

O técnico Cuca fez uma análise do Santos após a última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e fez questão de comentar sobre a reviravolta do Peixe na tabela. De acordo com o técnico, muitos acreditavam que o time estaria brigando pelo meio da tabela, quando na verdade está no G6, em sexto, com 30 pontos.

Após a vitória por 3 a 1, sobre o Bahia, na noite deste domingo, o treinador também elogiou o elenco e comentou as dificuldades que enfrenta, como a falta de reforços, lesões e adaptações dos mais jovens.

- Para essa análise do primeiro turno, temos que voltar ao começo da competição e vermos o que muitos analistas falaram. Santos estaria na segunda página, não entre os 10 primeiros. Estamos na primeira página, posição a nível de zona de Libertadores. Não é o que o Santos almeja, mas não estamos envolvidos só no Brasileirão. Copa do Brasil, Libertadores, mata-mata, viagem, elenco enxuto, formação de jovens - disse.- Estou muito contente com o trabalho, o retorno dos jovens e dos mais experientes. Torcedor também deve estar feliz com o que esse pessoal tem apresentado. Vivo em outras duas competições e entre os seis primeiros do Campeonato Brasileiro - acrescentou.