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Em análise do 1º turno, Cuca cita reviravolta do Santos na tabela e comemora: 'Contente com o trabalho'

Peixe está no G6 na última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Técnico relembra pessimismo com o Peixe no início da competição e elogia meninos...
LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2020 às 21:22

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 21:22

O técnico Cuca fez uma análise do Santos após a última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e fez questão de comentar sobre a reviravolta do Peixe na tabela. De acordo com o técnico, muitos acreditavam que o time estaria brigando pelo meio da tabela, quando na verdade está no G6, em sexto, com 30 pontos.
Após a vitória por 3 a 1, sobre o Bahia, na noite deste domingo, o treinador também elogiou o elenco e comentou as dificuldades que enfrenta, como a falta de reforços, lesões e adaptações dos mais jovens.
- Para essa análise do primeiro turno, temos que voltar ao começo da competição e vermos o que muitos analistas falaram. Santos estaria na segunda página, não entre os 10 primeiros. Estamos na primeira página, posição a nível de zona de Libertadores. Não é o que o Santos almeja, mas não estamos envolvidos só no Brasileirão. Copa do Brasil, Libertadores, mata-mata, viagem, elenco enxuto, formação de jovens - disse.- Estou muito contente com o trabalho, o retorno dos jovens e dos mais experientes. Torcedor também deve estar feliz com o que esse pessoal tem apresentado. Vivo em outras duas competições e entre os seis primeiros do Campeonato Brasileiro - acrescentou.
O Santos volta a campo nesta quarta-feira, contra o Ceará, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na Vila Belmiro o Peixe apenas empatou em 0 a 0.Cuca elogia time após última rodada do primeiro turno do Brasileirão Ivan Storti (Santos FC)

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