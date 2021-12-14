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Em amistoso em homenagem a Maradona, Barcelona perde para o Boca Juniors nos pênaltis

Na primeira partida de Daniel Alves em sua volta ao clube catalão, brasileiro converte pênalti. Ex-Corinthians, no entanto, foi um dos que desperdiçou sua cobrança...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2021 às 17:07

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 17:07

Em um amistoso realizado em Riad, na Arábia Saudita, nesta terça-feira, o Barcelona foi derrotado para o Boca Juniors por 4 a 2 na disputa de pênaltis. O jogo, disputado em homenagem a Diego Armando Maradona, que morreu em novembro de 2020, terminou empatado em 1 a 1 no tempo normal. Blanc fez para os catalães e Zeballos deixou tudo igual.A partida marcou a reestreia, ainda que não de forma oficial, do brasileiro Daniel Alves. De volta ao clube espanhol há um mês, ele ainda não pôde entrar em campo porque chegou após a janela de transferências ter fechado. O camisa 8 foi titular durante os 90 minutos e também converteu pênalti.
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Quem também foi titular é o brasileiro Philippe Coutinho, que vem tendo poucas oportunidades ao longo da temporada. O camisa 14 foi substituído pelo técnico Xavi Hernández aos 15 minutos do segundo tempo e deu lugar ao zagueiro Guillem Jaime.
Na disputa de pênaltis, além de Daniel Alves, Blanc também converteu sua cobrança. O brasileiro Matheus Pereira, revelado no Corinthians, e Guillem Jaime perderam. No time argentino, Marcos Rojo, Izquierdoz, Pavón e Molina acertaram todos os chutes.
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O Barcelona volta a campo no próximo sábado, às 14h30 (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol, contra o Elche. O jogo será disputado no Camp Nou. O Boca Juniors, por sua vez, entra de férias, uma vez que a temporada argentina foi finalizada.
Crédito: DanielAlvesfoititularduranteos90minutosdoamistosodoBarcelonacontraoBocaJuniors(Foto:AFP

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