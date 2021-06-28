Em alta no Santos, Jean Mota evita falar sobre proposta da Turquia

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Autor de um dos gols do Santos na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG neste domingo, o meia Jean Mota evitou comentar o interesse do Alanyaspor, da Turquia, na sua contratação. O clube turco fez uma proposta oficial ao Santos na semana passada, mas o clube recusou por considerar o valor baixo.

Apesar da recusa inicial, a negociação ainda pode acontecer apesar de o técnico Fernando Diniz já ter se posicionado pela permanência do meia no clube.- Isso aí é para a diretoria e para o meu empresário resolverem. Tenho contrato com o Santos e deixo o extra-campo para eles resolverem - afirmou o jogador.