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Em alta no Santos, Jean Mota evita falar sobre proposta da Turquia

Santos recusou uma proposta do Alanyaspor pelo jogador na semana passada...
LanceNet

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Publicado em 

27 jun 2021 às 23:34

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 23:34

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Autor de um dos gols do Santos na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG neste domingo, o meia Jean Mota evitou comentar o interesse do Alanyaspor, da Turquia, na sua contratação. O clube turco fez uma proposta oficial ao Santos na semana passada, mas o clube recusou por considerar o valor baixo.
Apesar da recusa inicial, a negociação ainda pode acontecer apesar de o técnico Fernando Diniz já ter se posicionado pela permanência do meia no clube.- Isso aí é para a diretoria e para o meu empresário resolverem. Tenho contrato com o Santos e deixo o extra-campo para eles resolverem - afirmou o jogador.
Jean Mota tem contrato com o Santos até o meio de 2022. Do atual elenco ele é o terceiro jogador com mais partidas pelo clube. Na atual temporada, ele fez o terceiro gol com a camisa do Peixe.

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