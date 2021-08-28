Em alta no Red Bull Bragantino, Ytalo esquece artilharia e foca no coletivo

Crédito: Divulgação/Bragantino

Com sete tentos anotados até o momento, Ytalo não somente aparece como um dos artilheiros do Red Bull Bragantino, mas também do Campeonato Brasileiro.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEntretanto, mesmo vivendo uma ótima fase, o atacante parece não querer ficar focado apenas em balançar as redes adversárias. Segundo o craque, em entrevista à rádio 102 FM, de Bragança Paulista, seu objetivo em campo é o jogo coletivo sempre ajudando seus companheiros.

"É bom ser artilheiro, você como centroavante, mas jogo para equipe. Estou sempre ajudando a equipe, na defesa, com assistência, para o time estar no melhor nível. Procuro primeiro ajudar a minha equipe", destacou.

Sobre o entrosamento com os demais jogadores do elenco, Ytalo ressaltou que a comunicação acaba sendo um fator essencial para o desenvolvimento nas partidas.