Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em alta no Red Bull Bragantino, Ytalo esquece artilharia e foca no coletivo

Jogador entende que colaborar com companheiros em campo seja 'Procuro primeiro ajudar a minha equipe'...

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 11:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 ago 2021 às 11:44
Crédito: Divulgação/Bragantino
Com sete tentos anotados até o momento, Ytalo não somente aparece como um dos artilheiros do Red Bull Bragantino, mas também do Campeonato Brasileiro.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEntretanto, mesmo vivendo uma ótima fase, o atacante parece não querer ficar focado apenas em balançar as redes adversárias. Segundo o craque, em entrevista à rádio 102 FM, de Bragança Paulista, seu objetivo em campo é o jogo coletivo sempre ajudando seus companheiros.
"É bom ser artilheiro, você como centroavante, mas jogo para equipe. Estou sempre ajudando a equipe, na defesa, com assistência, para o time estar no melhor nível. Procuro primeiro ajudar a minha equipe", destacou.
Sobre o entrosamento com os demais jogadores do elenco, Ytalo ressaltou que a comunicação acaba sendo um fator essencial para o desenvolvimento nas partidas.
"A gente vai se adaptando a cada um. O Praxedes chegou agora no lugar do Claudinho. Vamos nos adaptando. Vou conversando com eles e procurando saber como gostam de jogar, receber a bola. Vou tentando ajudar ao máximo eles. Procuro saber o posicionamento de cada para ajudar a equipe".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bragantino
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados