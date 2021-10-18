Em alta no Lechia Gdansk, Conrado marca e dá assistência em show no Campeonato Polonês

Destaque e titular do Lechia Gdansk há duas temporadas, o lateral-esquerdo Conrado, ex-Grêmio, foi peça-chave na vitória da sua equipe sobre o Niecieza no Polonês por 2 x 0. O jogador brasileiro marcou e deu uma assistência no confronto, sendo o homem do jogo.- Estou muito feliz por ter voltando a marcar e por ter ajudado nossa equipe a conquistar essa vitória. Foi uma grande partida de todos. Agradeço ao grupo pela confiança que vem me passando.