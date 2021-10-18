Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em alta no Lechia Gdansk, Conrado marca e dá assistência em show no Campeonato Polonês
futebol

Em alta no Lechia Gdansk, Conrado marca e dá assistência em show no Campeonato Polonês

Lateral vem se destacando na Polônia
...

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 13:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 out 2021 às 13:52
Crédito: Conrado vem se destacando na Polônia (Divulgação / Lechia Gdansk
Destaque e titular do Lechia Gdansk há duas temporadas, o lateral-esquerdo Conrado, ex-Grêmio, foi peça-chave na vitória da sua equipe sobre o Niecieza no Polonês por 2 x 0. O jogador brasileiro marcou e deu uma assistência no confronto, sendo o homem do jogo.- Estou muito feliz por ter voltando a marcar e por ter ajudado nossa equipe a conquistar essa vitória. Foi uma grande partida de todos. Agradeço ao grupo pela confiança que vem me passando.
Conrado ainda destacou seu momento, que tem sido muito especial.
- Estou passando por um ótimo momento e vivendo uma fase especial no clube e no futebol polonês. Vou continuar trabalhando para seguir fazendo a minha história aqui.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026
Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados