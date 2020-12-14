Em alta no Corinthians, Gabriel exalta papel de Mancini em sua retomada: 'Vem ajudando muito'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Um dos destaques do Corinthians na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, no último domingo, na Neo Química Arena, Gabriel concedeu entrevista para o programa "Seleção SporTV" na tarde desta segunda-feira e fez questão de destacar a importância de Vagner Mancini tanto na evolução do time quanto na sua individualmente. Ele ainda prometeu um Timão forte no segundo turno.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Com Mancini no comando do Corinthians no Brasileiro, Gabriel jogou oito partidas, e o Alvinegro de Parque São Jorge não perdeu em 75% dos jogos. Além disso, o jogador é o segundo volante do elenco que mais acerta passe no Brasileirão deste ano, com 86% de aproveitamento, segundo o SofaScore.

- O Mancini vem se encaixando muito bem, ele tem um grande papel nessa retomada no campeonato, até mesmo a minha retomada de confiança e de jogos com qualidade, com personalidade, um cara que vem me ajudando, a gente vem conversando bastante diariamente, em termos táticos, técnicos, de chegar mais à frente, de arrumar o sistema defensivo, não só eu como todos os jogadores, então é um treinador que eu tenho certeza que está nos ajudando bastante e está fazendo um grande trabalho - declarou o meio-campista.Gabriel afirmou que o estilo de jogo proporcionado por Vagner Mancini deixa a equipe mais confortável, mas não criticou o trabalho de Tiago Nunes, contratado no início da temporada para mudar a filosofia corintiana e não obteve êxito. Para o volante, a questão foi de encaixe e exaltou os méritos do atual treinador, que pode levar o time a brigar por algo maior na competição.

- Questão de confiança, o time encaixou, sequência, trabalho, a gente tem uma maneira de jogar que fica mais confortável para nós, mas nada tirando mérito do Tiago Nunes, até porque é um grande treinador, ele é um cara que tem muita qualidade, uma cara inteligente, que tem uma maneira de trabalhar interessante. É questão de momento, pode ser que dê certo em outro lugar - explicou o camisa 5 antes de completar:

- Queria até parabenizar o Mancini e torcer para que continuemos nessa sequência. O Corinthians está com uma cara diferente para esse segundo turno, e estaremos fortes para disputar de igual para igual e vencer - concluiu.

No ano, Gabriel disputou 32 jogos. Sem contar a Florida Cup, atuou em 30 partidas, e não perdeu em 74% delas. Em termos de desarmes, Gabriel é líder disparado do elenco na competição nacional. Ele, em média, desarma 2,4 vezes por jogo. Quando se fala em interceptações, o volante do Timão é vice-líder do elenco, com média de 1,6, atrás apenas de Fagner, com 1,8 por partida.