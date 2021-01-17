Em alta no Corinthians, Cazares quer fazer gol no Dérbi: 'É mais lindo'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians finalizou sua preparação para o Dérbi contra o Palmeiras, nesta segunda-feira, às 19h, no Allianz Parque, e tem como uma de suas maiores apostas a boa fase de Cazares, que teve participação direta em quatro gols nos últimos três jogos do clube. Com essa bagagem, ele quer conquistar o clássico.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Em entrevista para a TV oficial do clube, o equatoriano falou da fase artilheira, com dois tentos nas últimas duas partidas, e projeto o quanto seria "lindo" balançar a rede do rival, experiência que ele já teve em Minas Gerais, quando marcou duas vezes diante do Cruzeiro, ainda defendendo o Atlético-MG. No entanto, a prioridade é vencer o Verdão fora de casa, com ou sem seu gol.

- Quando eu faço um gol, já fica na cabeça que eu tenho que fazer mais, espero fazer gol no clássico, que é mais lindo, gosto também, já fiz em Belo Horizonte, mas os mais importante é conquistar os três pontos - disse o meia.Apesar de estar empolgado com os gols, Cazares admite que o que mais gosta de fazer é dar assistência para os companheiros. Desde que chegou ao Timão, foram quatro passes para tentos e ele espera que, com a mente fortalecida, isso possa se repetir no Allianz Parque para ajudar sua equipe com a vitória.

- Eu sou um cara que gosta mais de assistências, sempre falei, gosto de deixar os companheiros na cara do gol para eles fazerem, mas se eu não faço, gosto de assistência, se não der assistência, procuro buscar o gol. Esperamos estar bem concentrados e com a mente bem forte na segunda-feira para vencer o clássico, que é o mais importante - analisou o camisa 10.

Embalados pelas quatro vitórias consecutivas no Brasileirão, Cazares e seus companheiros tiveram quatro dias de preparação, mas apenas dois de treinos com todo o grupo. Segundo o meia, porém, tudo foi muito bem feito e todos entrarão em campo prontos para buscar os três pontos na casa alviverde.

- A gente está feliz com a sequência de vitórias, no clássico é bem diferente, a mentalidade é outra, a gente está se preparando bem, está focado, a gente treinou muito para encarar o Palmeiras com muita raça, com muita vontade, e conquistar os três pontos - concluiu.