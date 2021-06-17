Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Em alta na Chapecoense, Anselmo Ramon comemora bom jogo da equipe diante do São Paulo
futebol

Em alta na Chapecoense, Anselmo Ramon comemora bom jogo da equipe diante do São Paulo

Atacante passa por ótimo momento no clube catarinense...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jun 2021 às 15:30

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 15:30

Crédito: Sem vencer no Brasileirão, Chape ocupa o 15º lugar no campeonato (Divulgação / Chapecoense
Em alta vestindo a camisa da Chapecoense, o atacante Anselmo Ramon, ex-Bahia, Vitória e Cruzeiro, comemorou a boa atuação da equipe no empate por 1 a 1 com o São Paulo, pela quarta rodada do Brasileirão, no Morumbi.
Onze entre os 15 mais valiosos da Copa América são do Brasil. Confira a lista
Segundo o jogador, a Chape soube superar as dificuldades e falou sobre a importância do ponto conquistado.
- Fizemos um bom jogo, diante de uma grande equipe. Isso merece ser destacado. Vamos continuar trabalhando para melhorarmos ainda mais nosso desempenho em campo nestas próximas rodadas do campeonato. - afirmou.
VEJA TABELA E SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DA CHAPE NO BRASILEIRÃOAnselmo falou, ainda, sobre o bom momento na carreira no clube catarinense.
- Tenho trabalhado muito para crescer com todos no elenco e para melhorar meus números no clube. Venho trabalhando muito para isso. - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chapecoense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados