Em alta na Chapecoense, Anselmo Ramon comemora bom jogo da equipe diante do São Paulo

Crédito: Sem vencer no Brasileirão, Chape ocupa o 15º lugar no campeonato (Divulgação / Chapecoense

Em alta vestindo a camisa da Chapecoense, o atacante Anselmo Ramon, ex-Bahia, Vitória e Cruzeiro, comemorou a boa atuação da equipe no empate por 1 a 1 com o São Paulo, pela quarta rodada do Brasileirão, no Morumbi.

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Segundo o jogador, a Chape soube superar as dificuldades e falou sobre a importância do ponto conquistado.

- Fizemos um bom jogo, diante de uma grande equipe. Isso merece ser destacado. Vamos continuar trabalhando para melhorarmos ainda mais nosso desempenho em campo nestas próximas rodadas do campeonato. - afirmou.

VEJA TABELA E SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DA CHAPE NO BRASILEIRÃOAnselmo falou, ainda, sobre o bom momento na carreira no clube catarinense.