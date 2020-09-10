Em alta, Luciano Juba renova com o Sport até 2023

Crédito: Divulgação/Sport

Um dos pilares defensivos e com bom apoio ofensivo, Luciano Juba renovou seu contrato com o Sport. Agora, o lateral-esquerdo tem vínculo com o Leão até 2023 e o clube visa lucro técnico e econômico com o jovem atleta.Revelado pelo Sport e promovido ao profissional no início de 2020, o jogador de 21 anos conquistou a vaga de Sander e não saiu mais do time, se tornando titular absoluto. Ele revelou a felicidade em assinar seu novo contrato e ressaltou que a renovação é o reconhecimento de seu bom desempenho em campo.

'É uma sensação muito boa saber que meu trabalho está sendo recompensado e reconhecido. Graças a Deus e aos meus empresários consegui renovar meu contrato até 2023. Agora é manter a pegada e continuar mostrando serviço dentro de campo', disse.

Contente com o bom momento, Luciano Juba prometeu que vai se doar ao máximo nos próximos jogos para ajudar o Leão no Campeonato Brasileiro.